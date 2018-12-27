RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 381382383384
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:11

Квесторе_поверніться
... в мене на мої плани наклались "форс-мажорні" обставини....
- якщо ці обставини не ускладняться, то у вересні заїду...... :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6467
З нами з: 19.10.15
Подякував: 440 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:21

  Долярчик написав:
  jump написав:Авалон юніон» вже активно проводить будівництво на цій території. В одному із будинків звели майже п’ять поверхів, ще два – на стадії фундаменту, датою введення в експлуатацію зазначено 2 та 4 квартали 2020 року.

... Ви про Тайм? - ось це?

]


так

на ЛУНі

Продаж квартир від забудовника
Ціна: 24 500 — 26 000 грн/м²

будь-яка дата введення
2 кв. 2020
4 кв. 2020
1-кімнатні
продані

ЖК Avalon Time: планировка 2-комнатной квартиры 72.41 м2, тип 2-72.41
2-кімнатні
від 1.77 млн грн
72...74 м²
24 500 — 26 000 грн/м²
3-кімнатні
продані


Характеристики ЖК
Клас
комфорт
Будинків
4
Поверховість
6-9
Технологія будівництва
монолітно-каркасна
Стіни
цегла, газоблок
Утеплення
мінеральна вата
Опалення
індивідуальне (в квартирі)
Висота стелі
2.8 м
Кількість квартир
284
Паркінг
стоянка
Стан квартири
без ремонту
Закрита територія
ні

ціни як для такого місця - дико шалена :shock:
jump
 
Повідомлень: 2220
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

.... та то пздц з їхніми цінами!- і то на смороді(Полтва) - там зараз порозливалась та "пахуча жижа" вздовж дороги Липинського...
- але і повний пздц - хто ж то так(як завжди) вигрібає майже все на котловані? - хто ці (не)люди з дармовими грошима? :twisted:

... до слова: у нашому будинку один викупив ТРИ квартири і ТРИ коменції! - напевно ЧЕСНИМ трудом заробив бідолаха/трудяга :evil: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6467
З нами з: 19.10.15
Подякував: 440 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 381382383384
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 309, 310, 311
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
3104 332697
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 чер, 2019 03:22
akurt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 5, 6, 7
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
69 11124
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 чер, 2019 20:48
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
32 2884
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 чер, 2019 23:40
alya_tsimbal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.