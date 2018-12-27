Квесторе_поверніться
... в мене на мої плани наклались "форс-мажорні" обставини....
- якщо ці обставини не ускладняться, то у вересні заїду......
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 чер, 2019 21:11
Квесторе_поверніться
... в мене на мої плани наклались "форс-мажорні" обставини....
- якщо ці обставини не ускладняться, то у вересні заїду......
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:21
так
на ЛУНі
Продаж квартир від забудовника
Ціна: 24 500 — 26 000 грн/м²
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2 кв. 2020
4 кв. 2020
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Характеристики ЖК
Клас
комфорт
Будинків
4
Поверховість
6-9
Технологія будівництва
монолітно-каркасна
Стіни
цегла, газоблок
Утеплення
мінеральна вата
Опалення
індивідуальне (в квартирі)
Висота стелі
2.8 м
Кількість квартир
284
Паркінг
стоянка
Стан квартири
без ремонту
Закрита територія
ні
ціни як для такого місця - дико шалена
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:53
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
.... та то пздц з їхніми цінами!- і то на смороді(Полтва) - там зараз порозливалась та "пахуча жижа" вздовж дороги Липинського...
- але і повний пздц - хто ж то так(як завжди) вигрібає майже все на котловані? - хто ці (не)люди з дармовими грошима?
... до слова: у нашому будинку один викупив ТРИ квартири і ТРИ коменції! - напевно ЧЕСНИМ трудом заробив бідолаха/трудяга
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 12 чер, 2019 10:55
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Може, батько чи чоловік/дружина подарували?
Бухарев - давний поклонник Квартала 95. Привозил кварталовцев на свой депутатский округ в Сумской области. Кроме того, по данным СМИ, супруга Бухарева работает сценаристом Квартала, а в Крыму и в Киеве Бухаревы и Зеленские живут по-соседству. Еще известно, что Бухарев подарил дочери два подарка в неденежной форме на более чем 15 млн грн. Откуда у кадрового служащего (работал в налоговой, СБУ и депутатом) такие возможности - декларация не объясняет.
Додано: Сер 12 чер, 2019 11:05
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Львівську Мрію на Кн.Ольги "тормознули", виглядає, що досить серйозно:
Візуально, навіть відділ продажів стоїть закритий.
Хтось з форумчан писав, що його знайомі придбали там повітря над котлованом, цікаво, яка доля цих інвесторів - чекають чи, може, їм запропонували заміну в іншому проекті - на Стрийській.
Додано: Сер 12 чер, 2019 11:16
Движ почався з початком війни спочатку були донецьки с баблом, зара долучилися дніпропетровські с одеситаи.Мене більше турбує, що в нас квартира в австрійському будинку 200 м до польского консульства, всього вісім квартир хтось вже викупив вже чотири.Причому начитавшись цього форуму думав , що купивши квартиру люди починають зразу робити ремонт, щоб пустии в оренду , чи навіть для себе, а тут в одній квартирі навіт ь жили квартиранти, бувші господарі сказали їм виїхати бо продають , і вже два місяця хата стоїть порожня хоча там досить непоганий ремонт і моглаб давати дохід.В іншій купленій хаті дозволили пожити власнику до кінця літа.
П.С.Один родич вже купив другу квартиру в Кракові, перша вже здається.
Додано: Сер 12 чер, 2019 11:27
задовий отримає свої 10% квартир від комплексу і усе "узаконить"
стандартна практика - так по усьому Львові
Додано: Сер 12 чер, 2019 12:09
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... забув дописати, що той ніщєброд, який купив 3 квартири і 3 комец-приміщення..... ще не заплатив ЖОДНОЇ копійки за кварплату, чи охорону...
- справжній типовий х&йло!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 12 чер, 2019 12:42
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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