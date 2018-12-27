Додано: Сер 12 чер, 2019 12:09

... забув дописати, що той ніщєброд, який купив 3 квартири і 3 комец-приміщення..... ще не заплатив ЖОДНОЇ копійки за кварплату, чи охорону...

- справжній типовий х&йло!

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4