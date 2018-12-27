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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 381382383384
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:11

Квесторе_поверніться
... в мене на мої плани наклались "форс-мажорні" обставини....
- якщо ці обставини не ускладняться, то у вересні заїду...... :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:21

  Долярчик написав:
  jump написав:Авалон юніон» вже активно проводить будівництво на цій території. В одному із будинків звели майже п’ять поверхів, ще два – на стадії фундаменту, датою введення в експлуатацію зазначено 2 та 4 квартали 2020 року.

... Ви про Тайм? - ось це?

]


так

на ЛУНі

Продаж квартир від забудовника
Ціна: 24 500 — 26 000 грн/м²

будь-яка дата введення
2 кв. 2020
4 кв. 2020
1-кімнатні
продані

ЖК Avalon Time: планировка 2-комнатной квартиры 72.41 м2, тип 2-72.41
2-кімнатні
від 1.77 млн грн
72...74 м²
24 500 — 26 000 грн/м²
3-кімнатні
продані


Характеристики ЖК
Клас
комфорт
Будинків
4
Поверховість
6-9
Технологія будівництва
монолітно-каркасна
Стіни
цегла, газоблок
Утеплення
мінеральна вата
Опалення
індивідуальне (в квартирі)
Висота стелі
2.8 м
Кількість квартир
284
Паркінг
стоянка
Стан квартири
без ремонту
Закрита територія
ні

ціни як для такого місця - дико шалена :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

.... та то пздц з їхніми цінами!- і то на смороді(Полтва) - там зараз порозливалась та "пахуча жижа" вздовж дороги Липинського...
- але і повний пздц - хто ж то так(як завжди) вигрібає майже все на котловані? - хто ці (не)люди з дармовими грошима? :twisted:

... до слова: у нашому будинку один викупив ТРИ квартири і ТРИ коменції! - напевно ЧЕСНИМ трудом заробив бідолаха/трудяга :evil: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:55

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:напевно ЧЕСНИМ трудом заробив бідолаха/трудяга


Може, батько чи чоловік/дружина подарували? :)

Бухарев - давний поклонник Квартала 95. Привозил кварталовцев на свой депутатский округ в Сумской области. Кроме того, по данным СМИ, супруга Бухарева работает сценаристом Квартала, а в Крыму и в Киеве Бухаревы и Зеленские живут по-соседству. Еще известно, что Бухарев подарил дочери два подарка в неденежной форме на более чем 15 млн грн. Откуда у кадрового служащего (работал в налоговой, СБУ и депутатом) такие возможности - декларация не объясняет.
https://www.liga.net/politics/articles/ ... -nado-znat
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 11:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Львівську Мрію на Кн.Ольги "тормознули", виглядає, що досить серйозно:
https://varianty.lviv.ua/63357-u-lvovi- ... -mistechko
https://zaxid.net/dbr_pidozryuye_posado ... i_n1483058

Візуально, навіть відділ продажів стоїть закритий.
Хтось з форумчан писав, що його знайомі придбали там повітря над котлованом, цікаво, яка доля цих інвесторів - чекають чи, може, їм запропонували заміну в іншому проекті - на Стрийській.
yurko81
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 11:16

Движ почався з початком війни спочатку були донецьки с баблом, зара долучилися дніпропетровські с одеситаи.Мене більше турбує, що в нас квартира в австрійському будинку 200 м до польского консульства, всього вісім квартир хтось вже викупив вже чотири.Причому начитавшись цього форуму думав , що купивши квартиру люди починають зразу робити ремонт, щоб пустии в оренду , чи навіть для себе, а тут в одній квартирі навіт ь жили квартиранти, бувші господарі сказали їм виїхати бо продають , і вже два місяця хата стоїть порожня хоча там досить непоганий ремонт і моглаб давати дохід.В іншій купленій хаті дозволили пожити власнику до кінця літа.
П.С.Один родич вже купив другу квартиру в Кракові, перша вже здається.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 11:27

  yurko81 написав:Львівську Мрію на Кн.Ольги "тормознули", виглядає, що досить серйозно:
https://varianty.lviv.ua/63357-u-lvovi- ... -mistechko
https://zaxid.net/dbr_pidozryuye_posado ... i_n1483058

Візуально, навіть відділ продажів стоїть закритий.
Хтось з форумчан писав, що його знайомі придбали там повітря над котлованом, цікаво, яка доля цих інвесторів - чекають чи, може, їм запропонували заміну в іншому проекті - на Стрийській.



задовий отримає свої 10% квартир від комплексу і усе "узаконить"
стандартна практика - так по усьому Львові
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... забув дописати, що той ніщєброд, який купив 3 квартири і 3 комец-приміщення..... ще не заплатив ЖОДНОЇ копійки за кварплату, чи охорону...
- справжній типовий х&йло!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:... до слова: у нашому будинку один викупив ТРИ квартири і ТРИ коменції! - напевно ЧЕСНИМ трудом заробив бідолаха/трудяга


Ну так то ж айтишники наверное :))) Если зп 5 штук в месяц, почему бы каждые полгода не покупать квартирку? :)
Nataly_ru
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 13:50

  Долярчик написав:.... та то пздц з їхніми цінами!- і то на смороді(Полтва) - там зараз порозливалась та "пахуча жижа" вздовж дороги Липинського...


там протікає Полтва, за совка було дозволено лише садово-городні кооперативи, народ хотів аби зробили парк, оскільки довкола термітники, але дупутатам запхали файну суму і вони прогаласували за виділення земельки під забудову
до речі, будівництво там заборонене, оскільки можливе просідання грунту, але то вже "інвестори" будуть чухати свою... :oops:
jump
 
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