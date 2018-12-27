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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:01
jump написав:
там протікає Полтва, за совка було дозволено лише садово-городні кооперативи, народ хотів аби зробили парк, оскільки довкола термітники, але дупутатам запхали файну суму і вони прогаласували за виділення земельки під забудову
до речі, будівництво там заборонене, оскільки можливе просідання грунту, але то вже "інвестори" будуть чухати свою...
Кстати, я вчера погуляла по району, грунт реально проседает, вдоль Черновола по дворам во многих местах есть локальные провалы...
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