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jump написав:там протікає Полтва, за совка було дозволено лише садово-городні кооперативи, народ хотів аби зробили парк, оскільки довкола термітники, але дупутатам запхали файну суму і вони прогаласували за виділення земельки під забудову до речі, будівництво там заборонене, оскільки можливе просідання грунту, але то вже "інвестори" будуть чухати свою...
Кстати, я вчера погуляла по району, грунт реально проседает, вдоль Черновола по дворам во многих местах есть локальные провалы...
Долярчик написав:... щойно почув рекламу по радіо... -....квартири від 10 900грн. м/2 на Тракті від Екодому у розтермінування на 3р. з першим внеском 10%!!! - це ж ще У МЕЖАХ ЛЬВОВА, а така дешевизна!!!
.... треба зараз провірити це на їхньому сайті))
це ж колишня Провесінь там шалений ступінь забруднення грунту заборона на забудову, мали рекультивувати грунти і засіяти травою, чагарниками, лісом аби хоч трохи очистилось