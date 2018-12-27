RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 382383384385
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:01

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:там протікає Полтва, за совка було дозволено лише садово-городні кооперативи, народ хотів аби зробили парк, оскільки довкола термітники, але дупутатам запхали файну суму і вони прогаласували за виділення земельки під забудову
до речі, будівництво там заборонене, оскільки можливе просідання грунту, але то вже "інвестори" будуть чухати свою...


Кстати, я вчера погуляла по району, грунт реально проседает, вдоль Черновола по дворам во многих местах есть локальные провалы...
Nataly_ru
 
Повідомлень: 70
З нами з: 02.10.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:08

"налітай-торопісь!" ©®™

... щойно почув рекламу по радіо...
-....квартири від 10 900грн. м/2 на Тракті від Екодому у розтермінування на 3р. з першим внеском 10%!!!
- це ж ще У МЕЖАХ ЛЬВОВА, а така дешевизна!!!

.... треба зараз провірити це на їхньому сайті))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6473
З нами з: 19.10.15
Подякував: 441 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... справді, так і є!
https://m.eko-dim.com/buildings/trakt-g ... cB#slide/8

... якщо "для себе" і маєте автівку(чи дві) - можна брати :)

... якщо для здачі в оренду - гниловато.... (я б не брав там для здачі)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6473
З нами з: 19.10.15
Подякував: 441 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:32

  Долярчик написав:... щойно почув рекламу по радіо...
-....квартири від 10 900грн. м/2 на Тракті від Екодому у розтермінування на 3р. з першим внеском 10%!!!
- це ж ще У МЕЖАХ ЛЬВОВА, а така дешевизна!!!

.... треба зараз провірити це на їхньому сайті))


це ж колишня Провесінь
там шалений ступінь забруднення грунту
заборона на забудову, мали рекультивувати грунти і засіяти травою, чагарниками, лісом аби хоч трохи очистилось :shock:
jump
 
Повідомлень: 2223
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:55

Була дискусія де у Львові жити класно. Я тут згідний з Козаком.
Тільки польські "Люкси". Нагадую - це будинки в стилі функціоналізм в основному 30х років(я давно тут про це постив).
От наприклад є такий варіант. Скоро буде світитись в ріелторів. Для вас єексклюзивний анонс продажу ;)

Зображення
fis
 
Повідомлень: 225
З нами з: 06.12.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 382383384385
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 310, 311, 312
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
3112 333550
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 чер, 2019 14:07
shapo
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 5, 6, 7
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
69 11148
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 чер, 2019 20:48
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
32 2914
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 чер, 2019 23:40
alya_tsimbal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.