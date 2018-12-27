Додано: Чет 13 чер, 2019 12:08

... щойно почув рекламу по радіо...

-....квартири від 10 900грн. м/2 на Тракті від Екодому у розтермінування на 3р. з першим внеском 10%!!!

- це ж ще У МЕЖАХ ЛЬВОВА, а така дешевизна!!!



.... треба зараз провірити це на їхньому сайті))

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4