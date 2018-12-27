План мінімум так. На план максимум треба багато грошей, тому і думаю продавати.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 21:54
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Чет 13 чер, 2019 21:58
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
3 кімнати, одну з них добудував. Разом з терасою десь за сто метрів. Сама тераса біля 30.
Ціну озвучу, 160к і буду чекати на олігарха
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Додано: Чет 13 чер, 2019 22:03
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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