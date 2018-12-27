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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 383384385386
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

jump написав:
  fis написав:jump
Так, свій. Ще не продаю. Лише планую. Дружина не хоче продавати. Локація в нас - бімба.


доробили те що планували?

План мінімум так. На план максимум треба багато грошей, тому і думаю продавати.



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fis
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Coder написав:
Це Кастелівка, 14, так? Кількість кімнат/площа/орієнтовна ціна? Чи до появи остаточного рішення не будете оприлюднювати дані? Дякую!

3 кімнати, одну з них добудував. Разом з терасою десь за сто метрів. Сама тераса біля 30.
Ціну озвучу, 160к і буду чекати на олігарха :)


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fis
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 22:03

  fis написав:Ціну озвучу, 160к і буду чекати на олігарха :)

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 06:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Може ви Козаче станете крипто-олігархом і в мене купите ;)


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fis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:18

  fis написав:
Coder написав:
Це Кастелівка, 14, так? Кількість кімнат/площа/орієнтовна ціна? Чи до появи остаточного рішення не будете оприлюднювати дані? Дякую!

3 кімнати, одну з них добудував. Разом з терасою десь за сто метрів. Сама тераса біля 30.
Ціну озвучу, 160к і буду чекати на олігарха :)


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успіхів у цій серйозній справі :D

ціна... солідна :wink:

знайшов у Львові на тихій вулиці особняк, 2 поверхи, 182 квадрати, 5 кімнат, 4 сотки, балкон, утеплений, всі комунікації, гараж окремостоячий, ІО, ділянка-туя, ялини, мангал, правда без меблі - власник хотів 195 тис баків, продавав недовго - забрали.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Я вихожу з того що таких варіантів мало, тож маю надію що покупець буде. І я нікуди не спішу. Мені тут дуже зручно жити. Не продам, ну і ок.


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fis
 
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