План мінімум так. На план максимум треба багато грошей, тому і думаю продавати.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 21:54
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Чет 13 чер, 2019 21:58
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
3 кімнати, одну з них добудував. Разом з терасою десь за сто метрів. Сама тераса біля 30.
Ціну озвучу, 160к і буду чекати на олігарха
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Додано: Чет 13 чер, 2019 22:03
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 06:25
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Може ви Козаче станете крипто-олігархом і в мене купите
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:18
успіхів у цій серйозній справі
ціна... солідна
знайшов у Львові на тихій вулиці особняк, 2 поверхи, 182 квадрати, 5 кімнат, 4 сотки, балкон, утеплений, всі комунікації, гараж окремостоячий, ІО, ділянка-туя, ялини, мангал, правда без меблі - власник хотів 195 тис баків, продавав недовго - забрали.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:54
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Я вихожу з того що таких варіантів мало, тож маю надію що покупець буде. І я нікуди не спішу. Мені тут дуже зручно жити. Не продам, ну і ок.
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