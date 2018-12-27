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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 чер, 2019 21:54
jump написав: fis написав:jump
Так, свій. Ще не продаю. Лише планую. Дружина не хоче продавати. Локація в нас - бімба.
доробили те що планували?
План мінімум так. На план максимум треба багато грошей, тому і думаю продавати.
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fis
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Додано: Чет 13 чер, 2019 21:58
Coder написав:
Це Кастелівка, 14, так? Кількість кімнат/площа/орієнтовна ціна? Чи до появи остаточного рішення не будете оприлюднювати дані? Дякую!
3 кімнати, одну з них добудував. Разом з терасою десь за сто метрів. Сама тераса біля 30.
Ціну озвучу, 160к і буду чекати на олігарха
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fis
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Додано: Чет 13 чер, 2019 22:03
fis написав:
Ціну озвучу, 160к і буду чекати на олігарха
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 06:25
Може ви Козаче станете крипто-олігархом і в мене купите
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fis
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:18
fis написав:
Coder написав:
Це Кастелівка, 14, так? Кількість кімнат/площа/орієнтовна ціна? Чи до появи остаточного рішення не будете оприлюднювати дані? Дякую!
3 кімнати, одну з них добудував. Разом з терасою десь за сто метрів. Сама тераса біля 30.
Ціну озвучу, 160к і буду чекати на олігарха
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успіхів у цій серйозній справі
ціна... солідна
знайшов у Львові на тихій вулиці особняк, 2 поверхи, 182 квадрати, 5 кімнат, 4 сотки, балкон, утеплений, всі комунікації, гараж окремостоячий, ІО, ділянка-туя, ялини, мангал, правда без меблі - власник хотів 195 тис баків
, продавав недовго - забрали.
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jump
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:54
Я вихожу з того що таких варіантів мало, тож маю надію що покупець буде. І я нікуди не спішу. Мені тут дуже зручно жити. Не продам, ну і ок.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:55
Coder написав: fis написав:
Була дискусія де у Львові жити класно. Я тут згідний з Козаком. Тільки польські "Люкси". Нагадую - це будинки в стилі функціоналізм в основному 30х років(я давно тут про це постив). От наприклад є такий варіант. Скоро буде світитись в ріелторів. Для вас є ексклюзивний анонс продажу
Це Кастелівка, 14, так? Кількість кімнат/площа/орієнтовна ціна? Чи до появи остаточного рішення не будете оприлюднювати дані? Дякую!
1000 за метр ,більше не візьмете зараз.
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Ethereum
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:56
Ethereum написав:
1000 за метр ,більше не візьмете зараз.
1000 за метр це простов нормальному будинку. А в мене є тераса. Таке мало в к кого є. Але може і мало кто хоче. Ексклюизвів мало. За 1000 за метр я не бачу сенсу віддавати. Мені не пече, тому можу чекати хоч до пенсії.
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