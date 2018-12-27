|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:45
Долярчик написав:
... а Ви аналоги Вашої дивились за що продають?(розумію, що такої тераси майже ніде немає) - але все ж таки?
... і ще, якщо продасте, то куди будете інвестувати/тратити виручені кошти?
Дивився, є дуже різні варіанти в цьому ціннику. Дивні і не дивні. То я нічим не гірший і не кращий. Тут як зі всіма ексклюзивними речами. Цінність формуться часто ірраціонально. От хоче людина жити саме тут і буде платити за це. Хоча два квартали далі є щось подібне дешевше. Тому я цінник не сильно узгоджую з тим що бачив.
Якщо продам, то буду шукати якийсь таунхауз у межах міста. На квартиру вже не хочу.
-
fis
-
-
- Повідомлень: 232
- З нами з: 06.12.09
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:00
fis написав:
Цінність формуться часто ірраціонально. От хоче людина жити саме тут і буде платити за це.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 26659
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1870 раз.
- Подякували: 2058 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|70
|11186
|
|
|3124
|334345
|
П'ят 14 чер, 2019 00:04
akurt
|
|36
|3107
|
|