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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 384385386387
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:45

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:... а Ви аналоги Вашої дивились за що продають?(розумію, що такої тераси майже ніде немає) - але все ж таки? :wink:

... і ще, якщо продасте, то куди будете інвестувати/тратити виручені кошти?

Дивився, є дуже різні варіанти в цьому ціннику. Дивні і не дивні. То я нічим не гірший і не кращий. Тут як зі всіма ексклюзивними речами. Цінність формуться часто ірраціонально. От хоче людина жити саме тут і буде платити за це. Хоча два квартали далі є щось подібне дешевше. Тому я цінник не сильно узгоджую з тим що бачив.
Якщо продам, то буду шукати якийсь таунхауз у межах міста. На квартиру вже не хочу.
fis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:00

  fis написав:Цінність формуться часто ірраціонально. От хоче людина жити саме тут і буде платити за це.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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