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Долярчик написав:... а Ви аналоги Вашої дивились за що продають?(розумію, що такої тераси майже ніде немає) - але все ж таки?
... і ще, якщо продасте, то куди будете інвестувати/тратити виручені кошти?
Дивився, є дуже різні варіанти в цьому ціннику. Дивні і не дивні. То я нічим не гірший і не кращий. Тут як зі всіма ексклюзивними речами. Цінність формуться часто ірраціонально. От хоче людина жити саме тут і буде платити за це. Хоча два квартали далі є щось подібне дешевше. Тому я цінник не сильно узгоджую з тим що бачив. Якщо продам, то буду шукати якийсь таунхауз у межах міста. На квартиру вже не хочу.
fis написав:Цінність формуться часто ірраціонально. От хоче людина жити саме тут і буде платити за це.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Ethereum написав:1000 за метр ,більше не візьмете зараз.
1000 за метр це простов нормальному будинку. А в мене є тераса. Таке мало в к кого є. Але може і мало кто хоче. Ексклюизвів мало. За 1000 за метр я не бачу сенсу віддавати. Мені не пече, тому можу чекати хоч до пенсії.
Я говорю про теперішні ціну ,а не майбутню) Якщо будинок у Львові можна за 200К взяти чи поряд за 150К з меблями,то самі оцініть. Те що господар хоче і реальна ціна різні речі.
Lambada Вже є новий тех паспорт. Все з цим ок. Я ціную не 2к за кв метр, а за квартиру+локація+можливість підняти горище якщо комсь мало місця буде. А кому важливо нехай перераховує на метри. Тим більш я ще не поставив на продаж. І фінальна ціна буде залежати ще від того чи зможу я знайти на заміну щось цікаве мені. Тому все кінцеву ціну я вам скажу коли продам, якщо таке станеться .