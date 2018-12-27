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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 384385386387
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:45

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:... а Ви аналоги Вашої дивились за що продають?(розумію, що такої тераси майже ніде немає) - але все ж таки? :wink:

... і ще, якщо продасте, то куди будете інвестувати/тратити виручені кошти?

Дивився, є дуже різні варіанти в цьому ціннику. Дивні і не дивні. То я нічим не гірший і не кращий. Тут як зі всіма ексклюзивними речами. Цінність формуться часто ірраціонально. От хоче людина жити саме тут і буде платити за це. Хоча два квартали далі є щось подібне дешевше. Тому я цінник не сильно узгоджую з тим що бачив.
Якщо продам, то буду шукати якийсь таунхауз у межах міста. На квартиру вже не хочу.
fis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:00

  fis написав:Цінність формуться часто ірраціонально. От хоче людина жити саме тут і буде платити за це.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:40

  fis написав:
  Ethereum написав:1000 за метр ,більше не візьмете зараз.

1000 за метр це простов нормальному будинку. А в мене є тераса. Таке мало в к кого є. Але може і мало кто хоче. Ексклюизвів мало. За 1000 за метр я не бачу сенсу віддавати. Мені не пече, тому можу чекати хоч до пенсії.


Я говорю про теперішні ціну ,а не майбутню)
Якщо будинок у Львові можна за 200К взяти чи поряд за 150К з меблями,то самі оцініть. Те що господар хоче і реальна ціна різні речі.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Будинки однакові? Чи може є якась унікальність?


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fis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

https://www.lun.ua/uk/%D0%BF%D1%80%D0%B ... Max=160000

підбірка квартир у львові від 145000 до 160000
fis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:57

"3 кімнати, одну з них добудував. Разом з терасою десь за сто метрів. Сама тераса біля 30.
Ціну озвучу, 160к і буду чекати на олігарха :)"

Тобто сама квартира понад 70 м2.
Терасу Ви рахуєте за ціною 2 тис$/метр?
А добудова з документами?

Такі ексклюзиви мають деякі нюанси:
http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_demont ... 91428.html
І тут:
https://zaxid.net/vlasnik_nadbudovi_na_ ... i_n1449121
Lambada
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:17

Lambada
Вже є новий тех паспорт. Все з цим ок.
Я ціную не 2к за кв метр, а за квартиру+локація+можливість підняти горище якщо комсь мало місця буде. А кому важливо нехай перераховує на метри. Тим більш я ще не поставив на продаж. І фінальна ціна буде залежати ще від того чи зможу я знайти на заміну щось цікаве мені. Тому все кінцеву ціну я вам скажу коли продам, якщо таке станеться ;).
fis
 
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