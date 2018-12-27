Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:38

... на Київській гілці вже чим раз, тим більше пишуть про зупиненя будов....і натякаю, що зараз, хіба, камікадзе може влізати у котлован....



- і тут теж вже писали про зупиненення про "Львівську мрію" на Княгині Ольги... і Авеню 5 на Липинського....



- цікаво, скільки вже загалом цього року зупинилось будов у нашому місті?

...і цікаво буде подивитись, скільки за це літо ще призупинять будов?

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4