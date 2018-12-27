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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 385386387388
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:17

Власник ТзОВ "Гаруда" отримав дозвіл від Львівської міськради на будівництво 6-поверхівки на вул. Героїв УПА.

Сьогодні, 14 червня, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови на будівництво Андрієм Бараном багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованим гаражем та приміщеннями громадського обслуговування зі знесенням існуючого будинку на вул. Героїв УПА, 57-В.

Житловий будинок збудують на земельних ділянках площами 0,1000 га та 0,0400 га, які призначені для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, а будинок, який зараз знаходиться на цих ділянках – знесуть. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 32,8%.

Проект передбачає спорудження шестиповерхового будинку, висота якого становитиме до 21 м. Сам будинок знаходиться у межах історичного ареалу Львова у Франківському районі.

https://varianty.lviv.ua/63555-vlasnyk- ... htTOfyOXfo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:38

... застрягнути у котловані можна на роки? - чи ще є час?

... на Київській гілці вже чим раз, тим більше пишуть про зупиненя будов....і натякаю, що зараз, хіба, камікадзе може влізати у котлован....

- і тут теж вже писали про зупиненення про "Львівську мрію" на Княгині Ольги... і Авеню 5 на Липинського....

- цікаво, скільки вже загалом цього року зупинилось будов у нашому місті?
...і цікаво буде подивитись, скільки за це літо ще призупинять будов?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:09

  Долярчик написав:... на Київській гілці вже чим раз, тим більше пишуть про зупиненя будов....і натякаю, що зараз, хіба, камікадзе може влізати у котлован....

- і тут теж вже писали про зупиненення про "Львівську мрію" на Княгині Ольги... і Авеню 5 на Липинського....

- цікаво, скільки вже загалом цього року зупинилось будов у нашому місті?
...і цікаво буде подивитись, скільки за це літо ще призупинять будов?



Тому і беру готове. Ловлю рибку в мутній воді
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  #<1 ... 385386387388
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