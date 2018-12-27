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Власник ТзОВ "Гаруда" отримав дозвіл від Львівської міськради на будівництво 6-поверхівки на вул. Героїв УПА.
Сьогодні, 14 червня, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови на будівництво Андрієм Бараном багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованим гаражем та приміщеннями громадського обслуговування зі знесенням існуючого будинку на вул. Героїв УПА, 57-В.
Житловий будинок збудують на земельних ділянках площами 0,1000 га та 0,0400 га, які призначені для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, а будинок, який зараз знаходиться на цих ділянках – знесуть. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 32,8%.
Проект передбачає спорудження шестиповерхового будинку, висота якого становитиме до 21 м. Сам будинок знаходиться у межах історичного ареалу Львова у Франківському районі.