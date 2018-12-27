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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 385386387388
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:17

Власник ТзОВ "Гаруда" отримав дозвіл від Львівської міськради на будівництво 6-поверхівки на вул. Героїв УПА.

Сьогодні, 14 червня, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови на будівництво Андрієм Бараном багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованим гаражем та приміщеннями громадського обслуговування зі знесенням існуючого будинку на вул. Героїв УПА, 57-В.

Житловий будинок збудують на земельних ділянках площами 0,1000 га та 0,0400 га, які призначені для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, а будинок, який зараз знаходиться на цих ділянках – знесуть. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 32,8%.

Проект передбачає спорудження шестиповерхового будинку, висота якого становитиме до 21 м. Сам будинок знаходиться у межах історичного ареалу Львова у Франківському районі.

https://varianty.lviv.ua/63555-vlasnyk- ... htTOfyOXfo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:38

... застрягнути у котловані можна на роки? - чи ще є час?

... на Київській гілці вже чим раз, тим більше пишуть про зупиненя будов....і натякаю, що зараз, хіба, камікадзе може влізати у котлован....

- і тут теж вже писали про зупиненення про "Львівську мрію" на Княгині Ольги... і Авеню 5 на Липинського....

- цікаво, скільки вже загалом цього року зупинилось будов у нашому місті?
...і цікаво буде подивитись, скільки за це літо ще призупинять будов?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:09

  Долярчик написав:... на Київській гілці вже чим раз, тим більше пишуть про зупиненя будов....і натякаю, що зараз, хіба, камікадзе може влізати у котлован....

- і тут теж вже писали про зупиненення про "Львівську мрію" на Княгині Ольги... і Авеню 5 на Липинського....

- цікаво, скільки вже загалом цього року зупинилось будов у нашому місті?
...і цікаво буде подивитись, скільки за це літо ще призупинять будов?



Тому і беру готове. Ловлю рибку в мутній воді
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:48

Вулиця Галицька :lol:

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jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:58

Це ж Деманджаро. То цілий дім їхній.
Мабуть додали пару номерів на стрих. Всі охочі туристи не вміщаються, просто 10 додаткових номерів...
Варвари!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:17

з ФБ. скандальні забудови у Львові

Кажу ж: скоро дам інтерв'ю про кожну скандальну забудову у Львові поіменно. Сьогодні - Стуса, 51. Ну, тут глянув на фото і вже все ясно. Але пару акцентів поставлю.

- Протипожежні норми - відступ 8 метрів. Де???

- Ота приватна малесенька хатинка уже пішла тріщинами.
А там живуть люди, між іншим!

- Архітекторка Склярова з "Містопроект" - Ви, пані, осліпли, коли проект малювали? Хати не бачили?

- Новобудова займає десь 80% всієї ділянки.

- Межі зелених зон у нас якісь дуже умовні - то з однієї сторони вулиці посунуться вглиб парку, то з іншої.

- Перша ластівка у цьому районі - прокурорський будинок на Стуса,12 ( якраз навпроти), будували на колекторі. Тепер коли йдуть зливи, трамвай на Сихів, символ правління Андрія Івановича, пливе по Стуса.

Давайте ще більше новобудов, бо поки не затопить площу Ринок і ратушу до другого поверху - вони не зупиняться.


Люди, які там куплять квартиру будуть в шоці від того вічного смородуЗображення
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:39

Ви абсолютно праві по Стуса!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Люди, які там куплять квартиру будуть в шоці від того вічного смороду


не знаю що там таке. але там ГІВНО СМЕРДИТЬ 6 днів із 7ми...

гидко там ходити!!!!!!!!

якби не то гівно норм. паркова зона
ніколи не думав що львівяни можуть стільки срати :)
+50грн !
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