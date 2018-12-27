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Власник ТзОВ "Гаруда" отримав дозвіл від Львівської міськради на будівництво 6-поверхівки на вул. Героїв УПА.
Сьогодні, 14 червня, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови на будівництво Андрієм Бараном багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованим гаражем та приміщеннями громадського обслуговування зі знесенням існуючого будинку на вул. Героїв УПА, 57-В.
Житловий будинок збудують на земельних ділянках площами 0,1000 га та 0,0400 га, які призначені для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, а будинок, який зараз знаходиться на цих ділянках – знесуть. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 32,8%.
Проект передбачає спорудження шестиповерхового будинку, висота якого становитиме до 21 м. Сам будинок знаходиться у межах історичного ареалу Львова у Франківському районі.
Кажу ж: скоро дам інтерв'ю про кожну скандальну забудову у Львові поіменно. Сьогодні - Стуса, 51. Ну, тут глянув на фото і вже все ясно. Але пару акцентів поставлю.
- Протипожежні норми - відступ 8 метрів. Де???
- Ота приватна малесенька хатинка уже пішла тріщинами. А там живуть люди, між іншим!
- Архітекторка Склярова з "Містопроект" - Ви, пані, осліпли, коли проект малювали? Хати не бачили?
- Новобудова займає десь 80% всієї ділянки.
- Межі зелених зон у нас якісь дуже умовні - то з однієї сторони вулиці посунуться вглиб парку, то з іншої.
- Перша ластівка у цьому районі - прокурорський будинок на Стуса,12 ( якраз навпроти), будували на колекторі. Тепер коли йдуть зливи, трамвай на Сихів, символ правління Андрія Івановича, пливе по Стуса.
Давайте ще більше новобудов, бо поки не затопить площу Ринок і ратушу до другого поверху - вони не зупиняться.
Люди, які там куплять квартиру будуть в шоці від того вічного смороду
jump написав:Люди, які там куплять квартиру будуть в шоці від того вічного смороду
не знаю що там таке. але там ГІВНО СМЕРДИТЬ 6 днів із 7ми...
гидко там ходити!!!!!!!!
якби не то гівно норм. паркова зона ніколи не думав що львівяни можуть стільки срати
при самій дорозі а який по вулиці жахливий гуркіт - машини просто літають туди-сюди від самого ранку і до ночі... Коли йдеш по тротуару і спілкуєшся - потрібно кричати один до одного аби слова розібрати