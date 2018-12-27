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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 386387388389
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 07:51

Мерія погодила будівництво двох готелів у центрі Львова

мова йде про два готелі, які заплановано збудувати у центрі міста: на вул. Івана Федорова, 23-28, а також на площі Міцкевича, 9.

Готель на вул. Федорова, 23-28 планували побудувати до Євро-2012, однак більше ніж десять років через цей проект тривали судові справи. На початку літа 2017 року депутати дозволили мерії викупити недобудоване приміщення готелю за 40,5 млн грн. А у 2018 році мерія заявила про намір його добудувати.

Наприкінці 2018 року мерія також погодила будівництво готелю на площі Міцкевича, 9. Його має зводити компанія відомого бізнесмена, власника компанії «ОККО» Віталія Антонова. У ДПТ також передбачена можливість розширення пішохідної зони на площі Адама Міцкевича за рахунок ліквідації стихійного паркінгу.

гостей доставлятимуть на гелікоптерах, адже туди уже зараз із муками можна добратись :lol: :shock:
jump
 
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