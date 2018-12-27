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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 386387388389
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 07:51

Мерія погодила будівництво двох готелів у центрі Львова

мова йде про два готелі, які заплановано збудувати у центрі міста: на вул. Івана Федорова, 23-28, а також на площі Міцкевича, 9.

Готель на вул. Федорова, 23-28 планували побудувати до Євро-2012, однак більше ніж десять років через цей проект тривали судові справи. На початку літа 2017 року депутати дозволили мерії викупити недобудоване приміщення готелю за 40,5 млн грн. А у 2018 році мерія заявила про намір його добудувати.

Наприкінці 2018 року мерія також погодила будівництво готелю на площі Міцкевича, 9. Його має зводити компанія відомого бізнесмена, власника компанії «ОККО» Віталія Антонова. У ДПТ також передбачена можливість розширення пішохідної зони на площі Адама Міцкевича за рахунок ліквідації стихійного паркінгу.

гостей доставлятимуть на гелікоптерах, адже туди уже зараз із муками можна добратись :lol: :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:26

... за крок до перевороту думок ©

... от дізнався на іншій гілці, що в нас таке ще ЧОМУСЬ не практикують...
- щоб зрозуміли суть, копіпастну сюди:
========
... такссссс, оренда стає не цікавою....

- а якщо... - якщо взяти двуху/трьоху і зробити хостел, і передати його Управлінській Компанії, щоб вони тим гемором займались? :mrgreen:
- скільки %% бере УК?

Serg-ik написав:
нисколько. нет таких компаний ( дураков)
Может быть арендована квартира долгосрочно, а сдаваться\ посуточно. По карйней мере 10 лет назад так было
=================

.... що ж ж це виходить - не заповнена бізнес-ніша? :shock: :mrgreen:

- а якщо серйозно, то я чув, що у нашому місті Лева хостелами займаються "рили", які за узгоджену мзду заселяють/виселяють людей....
- якщо це так, тоді дуже цікаво СКІЛЬКИ бере за це "рило" - чи вигідно викупити в центрі двох/трьох-кімнатну і зробити хостел?

... що думаєте, панове?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:29

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:53

можливо комусь сподобається :wink:

У Львові продають історичну віллу за майже шість мільйонів гривень
Львівська міськрада продає приміщення на вул. Тернопільська, 15 за 176 тис грн.

Управління комунальної власності Львівської міської ради виставило на продаж у системі ProZorro приміщення підвалу та першого поверху на вул. Тернопільська, 15 у Львові, загальною площею 203,2 кв.м.

Одноповерховий будинок, у якому знаходиться приміщення, розташований в Сихівському районі і є частиною пам’ятки архітектури місцевого значення. Вілла побудована початку ХХ століття. На фасаді будинку збереглося скульптурне зображення герба – варіант родинного гербу Андрейовських.
https://varianty.lviv.ua/63601-u-lvovi- ... 57n3xA5y28
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