Додано: Чет 20 чер, 2019 13:34

детальний план території у районі вул. Б. Хмельницького, вул. Волинської, вул. Промислової. Він передбачає будівництво двох житлових комплексів із дитсадками, торгово-розважального центру, офісів та готелю.

план території охоплює ділянку площею 19 га, яка розташована фактично між мікрорайонами Підзамче та Знесіння. Поблизу знаходиться залізнична колія, !FESTrepublic та Фабрика повидла. Також частина детального плану охоплює територію колишнього заводу «Алмазінструмент».

Частина території входить в історичний ареал Львова.



Відтак ДПТ передбачає будівництво двох житлових комплексів, у яких загалом мешкатимуть близько 2300 нових жителів. Перший із них знаходитиметься між вул. Волинською та вул. Промисловою, і передбачений на 490 квартир. Будинки матимуть різну поверховість (від 3 до 7)

Другий житловий комплекс розрахований на 362 квартири, а самі будинки матимуть від 2 до 7 поверхів.

ділянку між вул. Б. Хмельницького та вул. Механічною планують перетворити у торгово-розважальну зону. Тут збираються облаштувати магазини, невеликі заклади громадського харчування, сквер із громадським простором, а також спорудити торгово-розважальний центр, офіси й апарт-готель.

Торговий центр, офіси та готель: у Львові погодили розбудову ЗнесінняСьогодні, 20 червня, сесія Львівської міської ради затвердила«За» відповідну ухвалу проголосували 40 депутатівРозроблений детальнийТермін реалізації детального плану території (ДПТ) у районі вул. Б. Хмельницького, вул. Волинської, вул. Промислової становить 10 років, в тому числі перша черга – 3-7 років., на першому поверсі будуть приміщення громадського призначення. Також для майбутніх мешканців облаштують підземні паркінги та зведуть дитсадок на 130 місць.На нижніх поверхах також передбачені об’єкти громадського призначення та два вбудовані садочки на 60 та 70 місць.ВодночасТакож детальний план території передбачає влаштування внутрішньоквартальних проїздів, реконструкцію інженерних мереж та проведення комплексного благоустрою: висадку дерев, облаштування дитячих, спортивних і відпочинкових майданчиків.