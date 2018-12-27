Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мерія погодила будівництво двох готелів у центрі Львова
мова йде про два готелі, які заплановано збудувати у центрі міста: на вул. Івана Федорова, 23-28, а також на площі Міцкевича, 9.
Готель на вул. Федорова, 23-28 планували побудувати до Євро-2012, однак більше ніж десять років через цей проект тривали судові справи. На початку літа 2017 року депутати дозволили мерії викупити недобудоване приміщення готелю за 40,5 млн грн. А у 2018 році мерія заявила про намір його добудувати.
Наприкінці 2018 року мерія також погодила будівництво готелю на площі Міцкевича, 9. Його має зводити компанія відомого бізнесмена, власника компанії «ОККО» Віталія Антонова. У ДПТ також передбачена можливість розширення пішохідної зони на площі Адама Міцкевича за рахунок ліквідації стихійного паркінгу.
гостей доставлятимуть на гелікоптерах, адже туди уже зараз із муками можна добратись
... от дізнався на іншій гілці, що в нас таке ще ЧОМУСЬ не практикують... - щоб зрозуміли суть, копіпастну сюди: ======== ... такссссс, оренда стає не цікавою....
- а якщо... - якщо взяти двуху/трьоху і зробити хостел, і передати його Управлінській Компанії, щоб вони тим гемором займались? - скільки %% бере УК?
Serg-ik написав: нисколько. нет таких компаний ( дураков) Может быть арендована квартира долгосрочно, а сдаваться\ посуточно. По карйней мере 10 лет назад так было =================
.... що ж ж це виходить - не заповнена бізнес-ніша?
- а якщо серйозно, то я чув, що у нашому місті Лева хостелами займаються "рили", які за узгоджену мзду заселяють/виселяють людей.... - якщо це так, тоді дуже цікаво СКІЛЬКИ бере за це "рило" - чи вигідно викупити в центрі двох/трьох-кімнатну і зробити хостел?
... що думаєте, панове?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
У Львові продають історичну віллу за майже шість мільйонів гривень Львівська міськрада продає приміщення на вул. Тернопільська, 15 за 176 тис грн.
Управління комунальної власності Львівської міської ради виставило на продаж у системі ProZorro приміщення підвалу та першого поверху на вул. Тернопільська, 15 у Львові, загальною площею 203,2 кв.м.
Одноповерховий будинок, у якому знаходиться приміщення, розташований в Сихівському районі і є частиною пам’ятки архітектури місцевого значення. Вілла побудована початку ХХ століття. На фасаді будинку збереглося скульптурне зображення герба – варіант родинного гербу Андрейовських. https://varianty.lviv.ua/63601-u-lvovi- ... 57n3xA5y28
Торговий центр, офіси та готель: у Львові погодили розбудову Знесіння
Сьогодні, 20 червня, сесія Львівської міської ради затвердила детальний план території у районі вул. Б. Хмельницького, вул. Волинської, вул. Промислової. Він передбачає будівництво двох житлових комплексів із дитсадками, торгово-розважального центру, офісів та готелю. «За» відповідну ухвалу проголосували 40 депутатів
Розроблений детальний план території охоплює ділянку площею 19 га, яка розташована фактично між мікрорайонами Підзамче та Знесіння. Поблизу знаходиться залізнична колія, !FESTrepublic та Фабрика повидла. Також частина детального плану охоплює територію колишнього заводу «Алмазінструмент».
Термін реалізації детального плану території (ДПТ) у районі вул. Б. Хмельницького, вул. Волинської, вул. Промислової становить 10 років, в тому числі перша черга – 3-7 років. Частина території входить в історичний ареал Львова.
Відтак ДПТ передбачає будівництво двох житлових комплексів, у яких загалом мешкатимуть близько 2300 нових жителів. Перший із них знаходитиметься між вул. Волинською та вул. Промисловою, і передбачений на 490 квартир. Будинки матимуть різну поверховість (від 3 до 7), на першому поверсі будуть приміщення громадського призначення. Також для майбутніх мешканців облаштують підземні паркінги та зведуть дитсадок на 130 місць.
Другий житловий комплекс розрахований на 362 квартири, а самі будинки матимуть від 2 до 7 поверхів. На нижніх поверхах також передбачені об’єкти громадського призначення та два вбудовані садочки на 60 та 70 місць.
Водночас ділянку між вул. Б. Хмельницького та вул. Механічною планують перетворити у торгово-розважальну зону. Тут збираються облаштувати магазини, невеликі заклади громадського харчування, сквер із громадським простором, а також спорудити торгово-розважальний центр, офіси й апарт-готель.
Також детальний план території передбачає влаштування внутрішньоквартальних проїздів, реконструкцію інженерних мереж та проведення комплексного благоустрою: висадку дерев, облаштування дитячих, спортивних і відпочинкових майданчиків.
Мерія дозволила розбудову території Львівського нафтомаслозаводу
У Львівській міській раді затвердили детальний план території у районі вул. Б. Хмельницького, вул. Промислової, вул. Равської, вул. Г. Діаманда та вул. Нафтової. Він передбачає забудову колишнього дослідного нафтомаслозаводу житлом, торгово-офісними комплексами та апартамент-готелем, один із корпусів якого матиме 17 поверхів.
Розроблений ДПТ охоплює ділянку площею 8 га, із яких майже 5,5 га – це територія Львівського дослідного нафтомаслозаводу, що вул. Б. Хмельницького, 207. Тут розташовані триповерхові приміщення заводу, зведені ще у 1950-х роках. Сьогодні їх не використовують за призначенням, адже будівлі є в незадовільному стані.
Відтак територію колишнього нафтомаслозаводу віддадуть під забудову, а для цього мерія змінила цільове та функціональне призначення земель.
Детальний план території передбачає зведення низки комплексів, зокрема:
адміністративно-офісна будівля на 8 поверхів та 3-поверховий наземний паркінг; житловий комплекс (4, 8, 9, 10, 12 поверхів), який розрахований на 1360 нових мешканців; 4-поверхова школа-ліцей, суміщена з дитсадком; комплекс апартамент-готелю з корпусами на 2, 11 та 17 поверхів; 3-поверховий адміністративно-офісний будинок на вул. Б. Хмельницького; комплекс громадського призначення на 4-5 поверхів. Як вказано у проекті ДПТ, на земельній ділянці, яку планують забудувати, проводили санітарно-гігієнічні дослідження. Вони показали, що тут потрібно провести протирадіаційні заходи, оскільки виявлено перевищення рівня іонізуючого випромінювання. Щодо ґрунту та повітря, то жодних відхилень експерти не знайшли. Зараз процедуру оцінки впливу на довкілля завершили, а департамент екології і природних ресурсів ЛОДА дав позитивний висновок.
Долярчик написав:......по темі ЗДАЧІ В ОРЕНДУ.....
... а у нас так можна? - і чи візьметься за таке НАША Управлінска Компанія? - і скільки у % візьме собі НАША УК?
п. с. .. і чи візьметься НАША УК за хостели? - якщо, скажімо, взяти "двуху", чи "трьоху" і наставити койкомісць?(... ну з 12-16 койкомісць)
Долярчик, інтелегентна людина ніколи не створить некомфортні умови своїм сусідам хостелом за стіною, а ра...уль с полонини, чи би...ло з терікону/кар"еру створить.
Долярчик, себе до якої категорії людей відносить?
Викупи цілий будинок і влаштовуй там хоч садо-мазо, а в звичайному будинку - зась!
По-перше, мое перше питання, по-друге, держава таке може зовсім заборонити и тоді крамничка закриється, по-трете, якщо сусіди організуються, можуть і щось накоїти))) з власністю сусіда))) і такоє крамничка закриється!
change_pm ... так от, якщо чесно, то і я проти таких речей у житлових будинках... - але, якщо щось подібне зробити на "дачному будинку" - було б,мабуть, цікаво....
- але, мене ще більше цікавить ХТО/ЯКА компанія буде цим всім займатись, щоб це для інвестора було ПАСИВНИМ прибутком? - чи є такі компанії/організації в Україні? - і скільки % вони хочуть за свою роботу?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4