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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 387388389390
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:55

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Я думаю, що ніяка керуюча компанія

... та ото то! - ніхто не хоче займатись тим гемором :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 23:06

  Долярчик написав:change_pm
... так от, якщо чесно, то і я проти таких речей у житлових будинках...
- але, якщо щось подібне зробити на "дачному будинку" - було б,мабуть, цікаво.... :roll:

- але, мене ще більше цікавить ХТО/ЯКА компанія буде цим всім займатись, щоб це для інвестора було ПАСИВНИМ прибутком?
- чи є такі компанії/організації в Україні? - і скільки % вони хочуть за свою роботу?


akurt мене випередив в відповіді, висновок один, хостел не може бути ПАСИВНИМ прибутком, цим треба самому займатись, особливо, якщо в тебе один хостел, а не ціла мережа.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 23:10

Згоден з вами.
Я був у справах в різних містах у трьох хостелах і дуже докладно за тим спостерігав.
Зробіть - пан Долярчик - просту річ: зніміть на 1 добу хостел, а краще на 2 - будете мати цікавий досвід.
Там ще у хостелах є проблема: є клієнти з автівкою та завжди мати треба хоча б пораду, де паркуватися...

Цікавинка від Львова: польські хлопці, які тимчасово мешкають у Львові в хостелах у бізнес-справах - викликають дівчат із Польші на пару-трійку ночей - знімають через airbnb дуже класні квартири на 2-3 ночі, і ЗОВСІМ не в центрі - натуй їм центр - краще поближче до аеропорту або автовокзалу - із гарним двоспальнм ліжком, щоби кобіті було зручніше розказувати легіню про архітектуру Вавеля, потім проводжають кобіту "відходити" в Кракові, а самі далі мешкають в хостелах...
Дешево та сердито...
А орендодавцю купа приємних подарунків: легінь накупив кобіті кучу подарунків - і віскі, і пиво, і ковбаску, і цукерки - але дуже вже був зайнятий Вавелем - все залишається орендодавцю...
Смішна дрібничка, але приємно...

Я ось подивився той хостел, де мав позитивний досвід:
- 4 місця чловічих - зайняті на сьогодні - по 120 гривень - разом 480
- 4 місця жіночих - зайняті на сьогоні - по 120 гривень - разом 480
- кімната "на потрахаться" - по 290 - 1 - зайнята ця одна - разом 290
Всього за добу - 1250 гривнеь - здається круто - там хрущик 3-и кімнатний.
Але 15% треба віддати Букінгу - тоді лишається 1062 гривні.
Зайнятість я подивився на тиждень - постійно мінімум 2 місця вільних (крім "потрахаться" - то святе) - тобто тоді маємо 1062-200=862 гривні на добу влітку, або 25 000 гривень на місяць.
Виглядає досить привабливо... Квартира куплена під хостел у 2014 році восени... Володар щойно втік із Донецька... Треба ще порахувати вартість квартири у 2014 і зараз...
Ось і думайте...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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