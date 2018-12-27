Додано: П'ят 21 чер, 2019 23:10

Згоден з вами.

Я був у справах в різних містах у трьох хостелах і дуже докладно за тим спостерігав.

Зробіть - пан Долярчик - просту річ: зніміть на 1 добу хостел, а краще на 2 - будете мати цікавий досвід.

Там ще у хостелах є проблема: є клієнти з автівкою та завжди мати треба хоча б пораду, де паркуватися...



Цікавинка від Львова: польські хлопці, які тимчасово мешкають у Львові в хостелах у бізнес-справах - викликають дівчат із Польші на пару-трійку ночей - знімають через airbnb дуже класні квартири на 2-3 ночі, і ЗОВСІМ не в центрі - натуй їм центр - краще поближче до аеропорту або автовокзалу - із гарним двоспальнм ліжком, щоби кобіті було зручніше розказувати легіню про архітектуру Вавеля, потім проводжають кобіту "відходити" в Кракові, а самі далі мешкають в хостелах...

Дешево та сердито...

А орендодавцю купа приємних подарунків: легінь накупив кобіті кучу подарунків - і віскі, і пиво, і ковбаску, і цукерки - але дуже вже був зайнятий Вавелем - все залишається орендодавцю...

Смішна дрібничка, але приємно...



Я ось подивився той хостел, де мав позитивний досвід:

- 4 місця чловічих - зайняті на сьогодні - по 120 гривень - разом 480

- 4 місця жіночих - зайняті на сьогоні - по 120 гривень - разом 480

- кімната "на потрахаться" - по 290 - 1 - зайнята ця одна - разом 290

Всього за добу - 1250 гривнеь - здається круто - там хрущик 3-и кімнатний.

Але 15% треба віддати Букінгу - тоді лишається 1062 гривні.

Зайнятість я подивився на тиждень - постійно мінімум 2 місця вільних (крім "потрахаться" - то святе) - тобто тоді маємо 1062-200=862 гривні на добу влітку, або 25 000 гривень на місяць.

Виглядає досить привабливо... Квартира куплена під хостел у 2014 році восени... Володар щойно втік із Донецька... Треба ще порахувати вартість квартири у 2014 і зараз...

Ось і думайте...

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).