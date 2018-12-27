Згоден з вами.
Я був у справах в різних містах у трьох хостелах і дуже докладно за тим спостерігав.
Зробіть - пан Долярчик
- просту річ: зніміть на 1 добу хостел, а краще на 2 - будете мати цікавий досвід.
Там ще у хостелах є проблема: є клієнти з автівкою та завжди мати треба хоча б пораду, де паркуватися...
Цікавинка від Львова: польські хлопці, які тимчасово мешкають у Львові в хостелах у бізнес-справах - викликають дівчат із Польші на пару-трійку ночей - знімають через airbnb
дуже класні квартири на 2-3 ночі, і ЗОВСІМ не в центрі - натуй їм центр - краще поближче до аеропорту або автовокзалу - із гарним двоспальнм ліжком, щоби кобіті було зручніше розказувати легіню про архітектуру Вавеля
, потім проводжають кобіту "відходити" в Кракові, а самі далі мешкають в хостелах...
Дешево та сердито...
А орендодавцю купа приємних подарунків: легінь накупив кобіті кучу подарунків - і віскі, і пиво, і ковбаску, і цукерки - але дуже вже був зайнятий Вавелем
- все залишається орендодавцю...Смішна дрібничка, але приємно...
Я ось подивився той хостел, де мав позитивний досвід:
- 4 місця чоловічих - зайняті на сьогодні - по 120 гривень - разом 480
- 4 місця жіночих - зайняті на сьогодні - по 120 гривень - разом 480
- 1 кімната "на потрахаться" - по 290 - зайнята ця одна - разом 290
Всього за добу - 1250 гривнеь - здається круто - там хрущик 3-и кімнатний.
Але 15% треба віддати Букінгу - тоді лишається 1062 гривні.
Зайнятість я подивився на тиждень - постійно мінімум 2 місця вільних (крім "потрахаться" - то святе
) - тобто тоді маємо 1062-200=862 гривні на добу влітку
, або 25 000 гривень на місяць.
Виглядає досить привабливо... Квартира куплена під хостел у 2014 році влітку... Володар щойно втік із Донецька... Треба ще порахувати вартість квартири у 2014 і зараз...
Зараз за ТОЧНО таку і навіть кращу (з білої цегли і трохи ближче до центра) квартиру просять на ОЛХ через посередника
31 500 доларів.
Тобто віддадуть за 30 000.
Щось мені підказує, що у 2014 та квартира продавалася за 50 000. Доларів.
Тобто втратила рівно 20 000 доларів за 5 років.
Ось і думайте...
sinus написав:
Є в мене зараз відчуття, що зараз взагалі не треба в щось вкладатися, а навпаки продати, якщо є що і почекати.
Здається, що ми стоїмо зараз на порозі світового шухеру.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).