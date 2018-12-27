Додано: П'ят 21 чер, 2019 23:10

через посередника

sinus написав: Є в мене зараз відчуття, що зараз взагалі не треба в щось вкладатися, а навпаки продати, якщо є що і почекати.

Здається, що ми стоїмо зараз на порозі світового шухеру. Є в мене зараз відчуття, що зараз взагалі не треба в щось вкладатися, а навпаки продати, якщо є що і почекати.Здається, що ми стоїмо зараз на порозі світового шухеру.

Згоден з вами.Я був у справах в різних містах у трьох хостелах і дуже докладно за тим спостерігав.Зробіть - пан- просту річ: зніміть на 1 добу хостел, а краще на 2 - будете мати цікавий досвід.Там ще у хостелах є проблема: є клієнти з автівкою та завжди мати треба хоча б пораду, де паркуватися...Цікавинка від Львова: польські хлопці, які тимчасово мешкають у Львові в хостелах у бізнес-справах - викликають дівчат із Польші на пару-трійку ночей - знімають черездуже класні квартири на 2-3 ночі, і ЗОВСІМ не в центрі - натуй їм центр - краще поближче до аеропорту або автовокзалу - із гарним двоспальнм ліжком, щоби кобіті було зручніше розказувати легіню про архітектуру Вавеля, потім проводжають кобіту "відходити" в Кракові, а самі далі мешкають в хостелах...Дешево та сердито...А орендодавцю купа приємних подарунків: легінь накупив кобіті кучу подарунків - і віскі, і пиво, і ковбаску, і цукерки - але дуже вже був зайнятий Вавелем - все залишається орендодавцю...Смішна дрібничка, але приємно...Я ось подивився той хостел, де мав позитивний досвід:- 4 місця чоловічих - зайняті на сьогодні - по 120 гривень - разом 480- 4 місця жіночих - зайняті на сьогодні - по 120 гривень - разом 480- 1 кімната "на потрахаться" - по 290 - зайнята ця одна - разом 290Всього за добу - 1250 гривнеь - здається круто - там хрущик 3-и кімнатний.Але 15% треба віддати Букінгу - тоді лишається 1062 гривні.Зайнятість я подивився на тиждень - постійно мінімум 2 місця вільних (крім "потрахаться" - то святе) - тобто тоді маємо 1062-200=862 гривні на добу, або 25 000 гривень на місяць.Виглядає досить привабливо... Квартира куплена під хостел у 2014 році влітку... Володар щойно втік із Донецька... Треба ще порахувати вартість квартири у 2014 і зараз...Зараз за ТОЧНО таку і навіть кращу (з білої цегли і трохи ближче до центра) квартиру просять на ОЛХ31 500 доларів.Тобто віддадуть за 30 000.Щось мені підказує, що у 2014 та квартира продавалася за 50 000. Доларів.Тобто втратила рівно 20 000 доларів за 5 років.Ось і думайте...