Додано: Чет 27 чер, 2019 13:56

Міськрада дозволила перебудувати гараж на багатоповерхівку біля Львівського медінституту

На вул. Пекарській, 65 на місці гаража з’явиться 8-поверховий будинок із житловими квартирами у верхніх поверхах, громадськими приміщеннями та автостоянкою.

Будівництво вестимуть в історичному ареалі Львова, поруч із медичним університетом на земельній ділянці площею майже 0,05 га.



на вул. Пекарській, 65 зараз є незавершений житловий будинок, який складається із трьох секцій. Бізнесмени викупили розташовану поруч нерухомість, на місці якої хочуть зараз зводити четверту секцію.



Своїм рішенням виконавчий комітет встановив, що висота будівлі після реконструкції не повинна перевищувати 30 м. Відтак до існуючого 8-поверхового житлового будинку добудують ще одну секцію на стільки ж поверхів.



Зазначимо, що житловий будинок на вул. Пекарській, 65 почали зводити у 2015 році. Один метр квадратний тут коштував майже 40 000 гривень.

Цільове призначення землі – для будівництва і обслуговування будівель закладів побутового обслуговування; категорія – землі житлової та громадської забудови. Ділянка належить до зони Г-2 – торгово-ділової зони, а також частково до зони Г-5 – лікувальних зон відповідно до зонінгу Личаківського району.«Це вже побудований будинок, остання, четверта секція якого попадає на викуплений раніше об’єкт. Вона примикатиме до існуючої будови», – додав Юліан Чаплінський.Землю під це будівництво сесія міськради Львова виділила Світлані Радомській ще влітку 2012 року, після цього міський голова наклав вето на цю ухвалу. Втім незабаром депутати більшістю голосів таки змогли його подолати.