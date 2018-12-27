Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:change_pm ... так от, якщо чесно, то і я проти таких речей у житлових будинках... - але, якщо щось подібне зробити на "дачному будинку" - було б,мабуть, цікаво....
- але, мене ще більше цікавить ХТО/ЯКА компанія буде цим всім займатись, щоб це для інвестора було ПАСИВНИМ прибутком? - чи є такі компанії/організації в Україні? - і скільки % вони хочуть за свою роботу?
akurt мене випередив в відповіді, висновок один, хостел не може бути ПАСИВНИМ прибутком, цим треба самому займатись, особливо, якщо в тебе один хостел, а не ціла мережа.
Згоден з вами. Я був у справах в різних містах у трьох хостелах і дуже докладно за тим спостерігав. Зробіть - пан Долярчик - просту річ: зніміть на 1 добу хостел, а краще на 2 - будете мати цікавий досвід. Там ще у хостелах є проблема: є клієнти з автівкою та завжди мати треба хоча б пораду, де паркуватися...
Цікавинка від Львова: польські хлопці, які тимчасово мешкають у Львові в хостелах у бізнес-справах - викликають дівчат із Польші на пару-трійку ночей - знімають через airbnb дуже класні квартири на 2-3 ночі, і ЗОВСІМ не в центрі - натуй їм центр - краще поближче до аеропорту або автовокзалу - із гарним двоспальнм ліжком, щоби кобіті було зручніше розказувати легіню про архітектуру Вавеля, потім проводжають кобіту "відходити" в Кракові, а самі далі мешкають в хостелах... Дешево та сердито... А орендодавцю купа приємних подарунків: легінь накупив кобіті кучу подарунків - і віскі, і пиво, і ковбаску, і цукерки - але дуже вже був зайнятий Вавелем - все залишається орендодавцю... Смішна дрібничка, але приємно...
Я ось подивився той хостел, де мав позитивний досвід: - 4 місця чоловічих - зайняті на сьогодні - по 120 гривень - разом 480 - 4 місця жіночих - зайняті на сьогодні - по 120 гривень - разом 480 - 1 кімната "на потрахаться" - по 290 - зайнята ця одна - разом 290 Всього за добу - 1250 гривнеь - здається круто - там хрущик 3-и кімнатний. Але 15% треба віддати Букінгу - тоді лишається 1062 гривні. Зайнятість я подивився на тиждень - постійно мінімум 2 місця вільних (крім "потрахаться" - то святе) - тобто тоді маємо 1062-200=862 гривні на добу влітку, або 25 000 гривень на місяць. Виглядає досить привабливо... Квартира куплена під хостел у 2014 році влітку... Володар щойно втік із Донецька... Треба ще порахувати вартість квартири у 2014 і зараз... Зараз за ТОЧНО таку і навіть кращу (з білої цегли і трохи ближче до центра) квартиру просять на ОЛХ через посередника 31 500 доларів. Тобто віддадуть за 30 000. Щось мені підказує, що у 2014 та квартира продавалася за 50 000. Доларів. Тобто втратила рівно 20 000 доларів за 5 років. Ось і думайте...
sinus написав:Є в мене зараз відчуття, що зараз взагалі не треба в щось вкладатися, а навпаки продати, якщо є що і почекати. Здається, що ми стоїмо зараз на порозі світового шухеру.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Долярчик, а що місто Лева, теж на опівнашосту ціна показує? =========
... а Долярчик помітив у місті Лева наступне: 1) - новобуди так навесні позавищували ціни, що то просто лютий ппц! - але, вже минулого і цього місяця спостерігаються по деяких будовах різні акції/розтермінування і т. п. - але ж су.ки раніше то позавищували ціни нєпадєцки, а тепер мол ми такі класні/пухнасті - беріть зі знижкою в 3-5%.....- а ріст то за останніх півтора року, якщо порівнювати мою ціну на котловані і зараз сусідський котлован(теж комфорт-класу) становить + 4-5тис.грн. на м2!!!!! 2) - якраз вчора переглядав ціни на вторинному(панельки і т. п. 80-тих) - там, теж якийсь лютий ппц, де нормальні ремонти...... але, ще щось можна вибрати менш-більш норм. по адекватній ціні... (як-не-як, а ЦО, все таки, штопорить ціни вторинки! )
Добрий день. Вище писали про умови на іо, і які мають бути зміни з першого липня. От , що буде: хто планував зводити багатоповерхівку і до першого липня немає затвердженого проекту будинку під іо, то вже і не зробить цього, по крайній мірі чесним шляхом. Тепер можна планувати лише із даховими котельнями. Якщо будинок збудований чи будується чи розпочинається будівництво, то відповідно є затверджена документація (якщо є така взагалі) і зможете встановити іо, в іншому випадку лише дахові котельня «колгосп».
Міськрада дозволила перебудувати гараж на багатоповерхівку біля Львівського медінституту На вул. Пекарській, 65 на місці гаража з’явиться 8-поверховий будинок із житловими квартирами у верхніх поверхах, громадськими приміщеннями та автостоянкою. Будівництво вестимуть в історичному ареалі Львова, поруч із медичним університетом на земельній ділянці площею майже 0,05 га.
Цільове призначення землі – для будівництва і обслуговування будівель закладів побутового обслуговування; категорія – землі житлової та громадської забудови. Ділянка належить до зони Г-2 – торгово-ділової зони, а також частково до зони Г-5 – лікувальних зон відповідно до зонінгу Личаківського району.
на вул. Пекарській, 65 зараз є незавершений житловий будинок, який складається із трьох секцій. Бізнесмени викупили розташовану поруч нерухомість, на місці якої хочуть зараз зводити четверту секцію.
«Це вже побудований будинок, остання, четверта секція якого попадає на викуплений раніше об’єкт. Вона примикатиме до існуючої будови», – додав Юліан Чаплінський.
Своїм рішенням виконавчий комітет встановив, що висота будівлі після реконструкції не повинна перевищувати 30 м. Відтак до існуючого 8-поверхового житлового будинку добудують ще одну секцію на стільки ж поверхів.
Зазначимо, що житловий будинок на вул. Пекарській, 65 почали зводити у 2015 році. Один метр квадратний тут коштував майже 40 000 гривень. Землю під це будівництво сесія міськради Львова виділила Світлані Радомській ще влітку 2012 року, після цього міський голова наклав вето на цю ухвалу. Втім незабаром депутати більшістю голосів таки змогли його подолати. https://portal.lviv.ua/news/2019/06/27/ ... dinstytutu
В історичному ареалі Львова з’явиться нове житло. Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 27 червня, погодив будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Личаківській, 84-А, 84-Б, 86-А, 84-88.
Новий житловий будинок зводитимуть в історичному ареалі Львова на п’ятьох земельних ділянках загальною площею майже 0,13 га. Їхнє цільове призначення – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, категорія – землі житлової та громадської забудови. Ці ділянки належать до зони Ж-2 – зони малоповерхової квартирної житлової забудови відповідно до зонінгу Личаківського району.
Зазначимо, що виконавчий комітет раніше розглядав питання цього будівництва, однак рішення так і не прийняв, оскільки міський голова Львова Андрій Садовий заявляв, що новий будинок на вул. Личаківській заблокує розу вітрів. Під час сьогоднішнього засідання мера не було, а члени виконкому жодних зауважень не мали. https://portal.lviv.ua/news/2019/06/27/ ... poverhivku