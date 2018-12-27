Додано: П'ят 28 чер, 2019 07:46

“Цинковий” Чорнобиль поблизу Львова

У місті можлива екологічна катастрофа.

Всього за 500 метрів від житлових будинків у Винниках, що біля Львова, уже розпочалось будівництво цинкового заводу. Активісти стверджують: хімічний завод будують із численними порушеннями.



«Вже саме будівництво цинкового заводу було незаконним. Так, воно почалось ще у квітні 2019 року, коли у компанії не було декларації на початок будівельних робіт. Дозвіл на проведення будівництва фірма-замовник отримала лише 11 червня з п’ятої спроби. На момент отримання цієї декларації у них був збудований уже весь каркас. Були проведені усі земельні роботи» , – пояснив активіст.



Відомо, що земля, на якій зводиться завод, належить ТзОВ «Екран». А завод будується на території Підберезецької сільської ради.



«Власники заводу дійсно провели громадські слухання. Тоді жодних зауважень до них не було. І воно і не дивно. Бо Підберізці, на чиїй землі будують це підприємство, аж за 15 кілометрів від місця будівництва. Земельна ділянка ж межує із територіями Винниківської міської ради, сіл Лисиничі та Підбірці. З нами ж не було погоджено нічого. Натомість завод уже частково захопив землі Винниківської міської ради», – наголосив Максим Каменецький.



За словами активіста, поруч із будівництвом цинкового заводу є уже чинний паштетний завод і водонасосна станція, яка перекачує воду із Золочева і забезпечує питною водою Винники і частково Львів.



«Також поруч розташований м’ясний цех відомої в Україні компанії. Уявляєте масштаби отруєння, якщо це все уже будується із порушенням норм? А якщо у повітря почнуть викидати небезпечні речовини, то ми цим не лише дихатимемо, а й питимемо та вживатимемо у їжу» , – наголошує активіст.



«Я читав публічний висновок про вплив цього будівництва на навколишнє середовище. Його надавала ЛОДА. Там чітко зазначені умови ведення будівельних робіт. І зараз усі ці умови порушені. Там навіть немає тимчасової огорожі відповідно до заходів безпеки. Там немає і паспорта об’єкта. Якщо ми бачимо вже такі порушення, то постає питання, а чи буде цей завод безпечним для людей? Чи не призведе це до нової екологічної катастрофи? Вже в екологічному звіті вказано 11 хімічних елементів, котрі викидатимуться в атмосферу. До того ж цинк – це отрута, яка може впливати на здоров’я людей. Ми, місцеві жителі, проти такого будівництва»



Активіст наголошує, що вони звертатимуться зі скаргами у контролюючі органи та сподівається, що будівництво небезпечного підприємства буде припинене.



«Я сам мешкаю у багатоповерхівці у Винниках за 500 метрів від цього будівництва. Ми намагатимемось його скасувати усіма законними методами, бо хвилюємось за своє здоров’я», – зазначив Максим Каменецький.