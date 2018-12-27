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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:52
Bolt написав:
Людям робочі місця створюють, а вони не задоволені.
це іронія?
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jump
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:49
jump написав: Bolt написав:
Людям робочі місця створюють, а вони не задоволені.
це іронія?
Наступі пости буду супроводжувати відповідними смайликами
В старі добрі часи практично на кожному виробництві у Львові був гальванічний цех з відповідними процесами і впливом на довкілля.
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Bolt
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П'ят 28 чер, 2019 20:26
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