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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 388389390391
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:52

  Bolt написав:Людям робочі місця створюють, а вони не задоволені.


це іронія?
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:49

  jump написав:
  Bolt написав:Людям робочі місця створюють, а вони не задоволені.


це іронія?

Наступі пости буду супроводжувати відповідними смайликами ;)
В старі добрі часи практично на кожному виробництві у Львові був гальванічний цех з відповідними процесами і впливом на довкілля.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 14:59

... знав би прикуп.... ©®™

.... а й справді.... Полярон, ЛАЗ та інші колишні заводи(де лилась гальваніка і ртуть рікою) були в місті серед житлових будинків і "нічо".... ;)

- а якщо серйозно, то чого будь-які заводи не будувати у глухих селах? - десь біля лісу, щоб трохи природа зразу очищувала їхні викиди...?

п. с.
... ну і мій ремонт нарешті підійшов до екватору :)
- і вже можу зробити висновок, що:
1) - якщо ти, наприклад, безробітній пенсіонер, в якого купа вільного часу і є бажання самому робити ремонт - то так, робити можна!
2) - а якщо ти зв'язаний роботою + ще сім'я з повсякденними побутовими проблемами.... - то робити ремонт САМОМУ - я б вже категорично не радив! :shock: Краще, навіть, взяти кредит на ремонт, якщо не вистачає грошей, але найняти майстрів!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 15:16

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:.... а й справді.... Полярон, ЛАЗ та інші колишні заводи(де лилась гальваніка і ртуть рікою) були в місті серед житлових будинків і "нічо".... ;)

- а якщо серйозно, то чого будь-які заводи не будувати у глухих селах? - десь біля лісу, щоб трохи природа зразу очищувала їхні викиди...?

п. с.
... ну і мій ремонт нарешті підійшов до екватору :)
- і вже можу зробити висновок, що:
1) - якщо ти, наприклад, безробітній пенсіонер, в якого купа вільного часу і є бажання самому робити ремонт - то так, робити можна!
2) - а якщо ти з'язаний роботою + ще сім'я з повсякденними побутовими проблемами.... - то робити ремонт САМОМУ - я б вже категорично не радив! :shock: Краще, навіть, взяти кредит на ремонт, якщо не вистачає грошей, але найняти майстрів!

Ясно, що нафіг гальваніку одні айтішники нас нагодують.
Я теж думав , що в спадковій квартирі зроблю ремонт місяці за три, а вже затягується на 7-8 місяців і кінця не видно.Доводится збивати до бетону, а внутрішні перегородки з гіпсо-стружкових плит проклеювати сіткою для пінопласту.
Наразі немає , ще в мене лендлордівської хватки.Одна співробітниця дружини продала однушку на Лазаренка за 28куо, так оскільки не встигла вчасно виїхати(робили ремонт в іншій хаті)нові власники злупили з неї по 1500грн за кожний тиждень прострочки, мотивуючи це тим, що мають вже квартирантів на її квартиру(я там був і бачив такий собі напівжлобремонт якраз норм під.оренду)
Bolt
 
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  #<1 ... 388389390391
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