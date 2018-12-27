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.... а й справді.... Полярон, ЛАЗ та інші колишні заводи(де лилась гальваніка і ртуть рікою) були в місті серед житлових будинків і "нічо"....
- а якщо серйозно, то чого будь-які заводи не будувати у глухих селах? - десь біля лісу, щоб трохи природа зразу очищувала їхні викиди...?
п. с. ... ну і мій ремонт нарешті підійшов до екватору - і вже можу зробити висновок, що: 1) - якщо ти, наприклад, безробітній пенсіонер, в якого купа вільного часу і є бажання самому робити ремонт - то так, робити можна! 2) - а якщо ти зв'язаний роботою + ще сім'я з повсякденними побутовими проблемами.... - то робити ремонт САМОМУ - я б вже категорично не радив! Краще, навіть, взяти кредит на ремонт, якщо не вистачає грошей, але найняти майстрів!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:.... а й справді.... Полярон, ЛАЗ та інші колишні заводи(де лилась гальваніка і ртуть рікою) були в місті серед житлових будинків і "нічо"....
- а якщо серйозно, то чого будь-які заводи не будувати у глухих селах? - десь біля лісу, щоб трохи природа зразу очищувала їхні викиди...?
п. с. ... ну і мій ремонт нарешті підійшов до екватору - і вже можу зробити висновок, що: 1) - якщо ти, наприклад, безробітній пенсіонер, в якого купа вільного часу і є бажання самому робити ремонт - то так, робити можна! 2) - а якщо ти з'язаний роботою + ще сім'я з повсякденними побутовими проблемами.... - то робити ремонт САМОМУ - я б вже категорично не радив! Краще, навіть, взяти кредит на ремонт, якщо не вистачає грошей, але найняти майстрів!
Ясно, що нафіг гальваніку одні айтішники нас нагодують. Я теж думав , що в спадковій квартирі зроблю ремонт місяці за три, а вже затягується на 7-8 місяців і кінця не видно.Доводится збивати до бетону, а внутрішні перегородки з гіпсо-стружкових плит проклеювати сіткою для пінопласту. Наразі немає , ще в мене лендлордівської хватки.Одна співробітниця дружини продала однушку на Лазаренка за 28куо, так оскільки не встигла вчасно виїхати(робили ремонт в іншій хаті)нові власники злупили з неї по 1500грн за кожний тиждень прострочки, мотивуючи це тим, що мають вже квартирантів на її квартиру(я там був і бачив такий собі напівжлобремонт якраз норм під.оренду)
Долярчик написав: якщо ти зв'язаний роботою + ще сім'я з повсякденними побутовими проблемами.... - то робити ремонт САМОМУ - я б вже категорично не радив! Краще, навіть, взяти кредит на ремонт, якщо не вистачає грошей, але найняти майстрів!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Долярчик написав:.... а й справді.... Полярон, ЛАЗ та інші колишні заводи(де лилась гальваніка і ртуть рікою) були в місті серед житлових будинків і "нічо"....
- а якщо серйозно, то чого будь-які заводи не будувати у глухих селах? - десь біля лісу, щоб трохи природа зразу очищувала їхні викиди...?
п. с. ... ну і мій ремонт нарешті підійшов до екватору - і вже можу зробити висновок, що: 1) - якщо ти, наприклад, безробітній пенсіонер, в якого купа вільного часу і є бажання самому робити ремонт - то так, робити можна! 2) - а якщо ти зв'язаний роботою + ще сім'я з повсякденними побутовими проблемами.... - то робити ремонт САМОМУ - я б вже категорично не радив! Краще, навіть, взяти кредит на ремонт, якщо не вистачає грошей, але найняти майстрів!
Менше як за 1рiк "не в орендi, а в свому" окупилося: - борг по квартплатi вiд момента набуття права власностi - новий лiчильник е.е. замiсть поцупленого - лофт ремонт + начинка: холодильник, пралка, бойлер, мiкрохвильовка ... - складний велiк.
3й мiсяць "чиста економiя"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.