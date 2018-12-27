це іронія?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:52
Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:49
Додано: Суб 29 чер, 2019 14:59
... знав би прикуп.... ©®™
.... а й справді.... Полярон, ЛАЗ та інші колишні заводи(де лилась гальваніка і ртуть рікою) були в місті серед житлових будинків і "нічо"....
- а якщо серйозно, то чого будь-які заводи не будувати у глухих селах? - десь біля лісу, щоб трохи природа зразу очищувала їхні викиди...?
п. с.
... ну і мій ремонт нарешті підійшов до екватору
- і вже можу зробити висновок, що:
1) - якщо ти, наприклад, безробітній пенсіонер, в якого купа вільного часу і є бажання самому робити ремонт - то так, робити можна!
2) - а якщо ти зв'язаний роботою + ще сім'я з повсякденними побутовими проблемами.... - то робити ремонт САМОМУ - я б вже категорично не радив! Краще, навіть, взяти кредит на ремонт, якщо не вистачає грошей, але найняти майстрів!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 29 чер, 2019 15:16
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ясно, що нафіг гальваніку одні айтішники нас нагодують.
Я теж думав , що в спадковій квартирі зроблю ремонт місяці за три, а вже затягується на 7-8 місяців і кінця не видно.Доводится збивати до бетону, а внутрішні перегородки з гіпсо-стружкових плит проклеювати сіткою для пінопласту.
Наразі немає , ще в мене лендлордівської хватки.Одна співробітниця дружини продала однушку на Лазаренка за 28куо, так оскільки не встигла вчасно виїхати(робили ремонт в іншій хаті)нові власники злупили з неї по 1500грн за кожний тиждень прострочки, мотивуючи це тим, що мають вже квартирантів на її квартиру(я там був і бачив такий собі напівжлобремонт якраз норм під.оренду)
Додано: Суб 29 чер, 2019 16:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... а от ціна "копання ямки під котлован" біля Спартака...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 29 чер, 2019 16:33
А я попереджав... Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 29 чер, 2019 17:08
переселяешся в новобуд, та потихеньку руцями:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4696459#p4696459
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 30 чер, 2019 08:28
Забудують Вас зі всіх сторін
Поверховість: 10
Будинків: 5
Секцій: 5
Авалон і Ріел своїми термітниками увесь Львів заставлять
Додано: Нед 30 чер, 2019 09:45
Біткоїн вверх і козак певно добре заробив,ну і чудово.
А куда $ вкладувати?
Додано: Нед 30 чер, 2019 11:17
... івестувати - непереівестувати!)))
... то Спартака оточують зі всіх сторін
- ну і, Авалон, хоч вчасно свої термітники здає і дизайн трохи кращий, ніж у Ріела, який протерміновує всі терміни, які тільки можна протермінувати!
... от тут, у Авалон Флексі, гарні великі/довгі балконні тераси(чи як їх назвати) - то якщо купувати "для себе"....
- а якщо "під оренду", то однухи в 43м2 є не погані, з заскленими лоджіями, які можна долучити до кімнати і взагалі, з них можна спокійно зробити "двуху", - правда, кухня вийде без вікна
- правда, і ціна могла б бути і 14 000м2, а не 16 400м2 на стадії "копаємо ямку"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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