Я в монеро вклав. Можна реінвестувати в кріпту. А можна на депозити.
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Додано: Нед 30 чер, 2019 13:00
Я в монеро вклав. Можна реінвестувати в кріпту. А можна на депозити.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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