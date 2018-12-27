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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 389390391392
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:00

  Ethereum написав:
Біткоїн вверх і козак певно добре заробив,ну і чудово.
А куда $ вкладувати?

Я в монеро вклав. Можна реінвестувати в кріпту. А можна на депозити.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлень: 26682
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:07

  Козак-характерник написав:
  Ethereum написав:
Біткоїн вверх і козак певно добре заробив,ну і чудово.
А куда $ вкладувати?

Я в монеро вклав. Можна реінвестувати в кріпту. А можна на депозити.


А через яку біржу брали?
Ethereum
 
Повідомлень: 585
З нами з: 11.02.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:09

  Ethereum написав:А через яку біржу брали?

Лайвкоїн.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26682
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1870 раз.
Подякували: 2061 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 389390391392
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