Я в монеро вклав. Можна реінвестувати в кріпту. А можна на депозити.
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Додано: Нед 30 чер, 2019 13:00
Я в монеро вклав. Можна реінвестувати в кріпту. А можна на депозити.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 30 чер, 2019 14:04
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Чи планує хтось інвестувати в новий проект Підзамче від компанії Ріел? Минулого тижня забронював двушку в ЖК Новий Форт, послуги нотаріуса обійшлися в 1700 грн. Основний договір буду підписувати осінню, ціна 550$/м2. Здачу декларують в 4 кварталі 2021 року, хоча я морально готуюсь до кінця 2022 року. Зараз роздумую над тим, чи не взяти б ще одну двокімнатну в ЖК Вежа...
Додано: Нед 30 чер, 2019 14:07
Додано: Нед 30 чер, 2019 14:09
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 30 чер, 2019 20:16
"стати на граблі" ©®™
1) - тут, на цій, чи на сусідній гілці, вам кожен другий скаже, що "зараз НЕ час лізти в котлован"/дуже ризиковано(більше, ніж раніше)
2) - так мало того, ви ще й знаючи, що цей забудовник добряче затягує.... - обрали саме його!
- розумію, що спокуслива ціна і місце, але.....
"... миші плакали, кололись, але все одно продовжували їсти кактус"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 30 чер, 2019 20:21
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... ну, і мабуть, доречним до мого поста вище, буде цей трек
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 30 чер, 2019 21:47
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Virga - представник Ріел-у - звичайнісінька морда. І вже з самого початку програмує потенційних покупанів на річну затримку. Хоча насправді затримка складе 2-5 років, а то й зовсім прогорить
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