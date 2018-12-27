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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 389390391392
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:00

  Ethereum написав:
Біткоїн вверх і козак певно добре заробив,ну і чудово.
А куда $ вкладувати?

Я в монеро вклав. Можна реінвестувати в кріпту. А можна на депозити.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Чи планує хтось інвестувати в новий проект Підзамче від компанії Ріел? Минулого тижня забронював двушку в ЖК Новий Форт, послуги нотаріуса обійшлися в 1700 грн. Основний договір буду підписувати осінню, ціна 550$/м2. Здачу декларують в 4 кварталі 2021 року, хоча я морально готуюсь до кінця 2022 року. Зараз роздумую над тим, чи не взяти б ще одну двокімнатну в ЖК Вежа...
Virga
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:07

  Козак-характерник написав:
  Ethereum написав:
Біткоїн вверх і козак певно добре заробив,ну і чудово.
А куда $ вкладувати?

Я в монеро вклав. Можна реінвестувати в кріпту. А можна на депозити.


А через яку біржу брали?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:09

  Ethereum написав:А через яку біржу брали?

Лайвкоїн.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 20:16

"стати на граблі" ©®™

  Virga написав:Чи планує хтось інвестувати в новий проект Підзамче від компанії Ріел? Минулого тижня забронював двушку в ЖК Новий Форт, послуги нотаріуса обійшлися в 1700 грн. Основний договір буду підписувати осінню, ціна 550$/м2. Здачу декларують в 4 кварталі 2021 року, хоча я морально готуюсь до кінця 2022 року. Зараз роздумую над тим, чи не взяти б ще одну двокімнатну в ЖК Вежа...


1) - тут, на цій, чи на сусідній гілці, вам кожен другий скаже, що "зараз НЕ час лізти в котлован"/дуже ризиковано(більше, ніж раніше)
2) - так мало того, ви ще й знаючи, що цей забудовник добряче затягує.... - обрали саме його! :shock:
- розумію, що спокуслива ціна і місце, але.....
"... миші плакали, кололись, але все одно продовжували їсти кактус" :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 20:21

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... ну, і мабуть, доречним до мого поста вище, буде цей трек :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 21:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Virga - представник Ріел-у - звичайнісінька морда. І вже з самого початку програмує потенційних покупанів на річну затримку. Хоча насправді затримка складе 2-5 років, а то й зовсім прогорить
kozlodoev
 
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ЖК «Парус Smart»

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Ось так гаратають термітники - гляньте, як кладуться блоки... у дзюрах птахи можуть селитись :shock:

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jump
 
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  #<1 ... 389390391392
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