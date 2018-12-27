RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 390391392393
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:03

  Virga написав:Чи планує хтось інвестувати в новий проект Підзамче від компанії Ріел? Минулого тижня забронював двушку в ЖК Новий Форт, послуги нотаріуса обійшлися в 1700 грн. Основний договір буду підписувати осінню, ціна 550$/м2. Здачу декларують в 4 кварталі 2021 року, хоча я морально готуюсь до кінця 2022 року. Зараз роздумую над тим, чи не взяти б ще одну двокімнатну в ЖК Вежа...

Який механізм бронювання?
Які цидули підписуються?
Яка відповідальність Ріела за затримку здачі?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29186
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Акційні квартири БК "LAZUR GROUP" від 13 900 грн/м2 лише до 30.07.2019 Будинок розташований на вул. Зелена, 115Д

Не погане місце як на мене


Sent from my iPhone using Tapatalk
fis
 
Повідомлень: 237
З нами з: 06.12.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:35

fis

ще кілька років тому було непогане...

на даний момент там з усіх сторін нагаратали купу термітників і продовжують далі штампувати наступні черги!

нещодавно розвалили частково цехи Ектіавтопрому (це в"їзд на Жасминову - перед будинком, про який Ви пишете) і там прямо від дороги ставлять ще одного монстра :shock:
jump
 
Повідомлень: 2253
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 390391392393
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
42 4210
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лип, 2019 16:18
RealtyExpert
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 330, 331, 332
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
3317 351636
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 чер, 2019 22:10
akurt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 6, 7, 8
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
74 12118
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 12:14
change_pm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.