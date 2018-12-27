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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 390391392393
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:03

  Virga написав:Чи планує хтось інвестувати в новий проект Підзамче від компанії Ріел? Минулого тижня забронював двушку в ЖК Новий Форт, послуги нотаріуса обійшлися в 1700 грн. Основний договір буду підписувати осінню, ціна 550$/м2. Здачу декларують в 4 кварталі 2021 року, хоча я морально готуюсь до кінця 2022 року. Зараз роздумую над тим, чи не взяти б ще одну двокімнатну в ЖК Вежа...

Який механізм бронювання?
Які цидули підписуються?
Яка відповідальність Ріела за затримку здачі?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Акційні квартири БК "LAZUR GROUP" від 13 900 грн/м2 лише до 30.07.2019 Будинок розташований на вул. Зелена, 115Д

Не погане місце як на мене


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fis
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:35

fis

ще кілька років тому було непогане...

на даний момент там з усіх сторін нагаратали купу термітників і продовжують далі штампувати наступні черги!

нещодавно розвалили частково цехи Ектіавтопрому (це в"їзд на Жасминову - перед будинком, про який Ви пишете) і там прямо від дороги ставлять ще одного монстра :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:37

  fis написав:Акційні квартири БК "LAZUR GROUP" від 13 900 грн/м2 лише до 30.07.2019 Будинок розташований на вул. Зелена, 115Д

Не погане місце як на мене


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Такий цін немає,був на форумі. Від 16000гр.
Все що Ви бачите на табло,уточняйте.
Влізаю в бізнес житло особисто по 20К. Ціна зі скидкою. Не думаю що ризик великий.
Ethereum
 
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