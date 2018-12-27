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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 02 лип, 2019 14:03
Virga написав:
Чи планує хтось інвестувати в новий проект Підзамче від компанії Ріел? Минулого тижня забронював двушку в ЖК Новий Форт
, послуги нотаріуса обійшлися в 1700 грн. Основний договір буду підписувати осінню, ціна 550$/м2. Здачу декларують в 4 кварталі 2021 року, хоча я морально готуюсь до кінця 2022 року. Зараз роздумую над тим, чи не взяти б ще одну двокімнатну в ЖК Вежа...
Який механізм бронювання?
Які цидули підписуються?
Яка відповідальність Ріела за затримку здачі?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 16:50
Акційні квартири БК "LAZUR GROUP" від 13 900 грн/м2 лише до 30.07.2019 Будинок розташований на вул. Зелена, 115Д
Не погане місце як на мене
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fis
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Додано: Вів 02 лип, 2019 19:35
fis
ще кілька років тому було непогане...
на даний момент там з усіх сторін нагаратали купу термітників і продовжують далі штампувати наступні черги!
нещодавно розвалили частково цехи Ектіавтопрому (це в"їзд на Жасминову - перед будинком, про який Ви пишете) і там прямо від дороги ставлять ще одного монстра
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Додано: Вів 02 лип, 2019 21:37
fis написав:
Акційні квартири БК "LAZUR GROUP" від 13 900 грн/м2 лише до 30.07.2019 Будинок розташований на вул. Зелена, 115Д
Не погане місце як на мене
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Такий цін немає,був на форумі. Від 16000гр.
Все що Ви бачите на табло,уточняйте.
Влізаю в бізнес житло особисто по 20К. Ціна зі скидкою. Не думаю що ризик великий.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 09:13
а торги виставлено приміщення Львівської макаронної фабрики.
Майновий комплекс ВАТ «Львівська макаронна фабрика» складається з нерухомого майна, а саме: адміністративний корпус, склад готової продукції, компресорна, виробничий корпус, млин, гараж і т.п., загальною площею 10 084,3 кв. м. Стан нерухомості - задовільний. Комунікації підведені.
Про це пишуть на ринку проблемних активів "Купизалог".
"Лот з можливістю зниження до 99%, зараз будуть перші торги на підвищення, на наступних торгах буде уцінка - 70%, на третіх торгах ціна може опуститися до 99%", - йдеться у повідомленні.
Будинки знаходяться на земельній ділянці площею 1,219 га (кадастровий номер: 4610136300: 03: 003: 0012), цільове призначення - «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», знаходиться в оренді.
Устаткування для виробництва в кількості 459 одиниць.
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jump
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