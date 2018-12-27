Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Virga написав:Чи планує хтось інвестувати в новий проект Підзамче від компанії Ріел? Минулого тижня забронював двушку в ЖК Новий Форт, послуги нотаріуса обійшлися в 1700 грн. Основний договір буду підписувати осінню, ціна 550$/м2. Здачу декларують в 4 кварталі 2021 року, хоча я морально готуюсь до кінця 2022 року. Зараз роздумую над тим, чи не взяти б ще одну двокімнатну в ЖК Вежа...
Який механізм бронювання? Які цидули підписуються? Яка відповідальність Ріела за затримку здачі?
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
а торги виставлено приміщення Львівської макаронної фабрики.
Майновий комплекс ВАТ «Львівська макаронна фабрика» складається з нерухомого майна, а саме: адміністративний корпус, склад готової продукції, компресорна, виробничий корпус, млин, гараж і т.п., загальною площею 10 084,3 кв. м. Стан нерухомості - задовільний. Комунікації підведені.
Про це пишуть на ринку проблемних активів "Купизалог".
"Лот з можливістю зниження до 99%, зараз будуть перші торги на підвищення, на наступних торгах буде уцінка - 70%, на третіх торгах ціна може опуститися до 99%", - йдеться у повідомленні. Будинки знаходяться на земельній ділянці площею 1,219 га (кадастровий номер: 4610136300: 03: 003: 0012), цільове призначення - «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», знаходиться в оренді. Устаткування для виробництва в кількості 459 одиниць.
Один з найбільших забудовників Львова Григорій Козловський відомий тим, що не зважає на генплан міста та правила зонування. Але виявилось також, що фактичний контролер компанії «Авалон» та депутат міської ради Козловський будує новий житловий квартал на Липинського замість запланованого раніше парку «Індустріальний», на ділянці, яка в дивний спосіб вибула з власності громади міста.
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Чотири роки тому, у квітні 2015 року, виконавчий комітет Львівської міськради погодив створення у Львові парку «Індустріальний». На промисловій території збанкрутілого «Львівського дослідного нафтомаслозаводу», в районі вулиць Липинського та Богдана Хмельницького, на майже 40 га повинна була постати буферна зона між житловими та промисловими районами. Оскільки ландшафт території заводу – це також певна кількість промислових труб, то проектувальники передбачали «збереження існуючих індустріальних об’єктів та їхнє гармонійне поєднання з відпочинковими зонами для максимального задоволення потреб мешканців міста».