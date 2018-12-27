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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 390391392393
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:03

  Virga написав:Чи планує хтось інвестувати в новий проект Підзамче від компанії Ріел? Минулого тижня забронював двушку в ЖК Новий Форт, послуги нотаріуса обійшлися в 1700 грн. Основний договір буду підписувати осінню, ціна 550$/м2. Здачу декларують в 4 кварталі 2021 року, хоча я морально готуюсь до кінця 2022 року. Зараз роздумую над тим, чи не взяти б ще одну двокімнатну в ЖК Вежа...

Який механізм бронювання?
Які цидули підписуються?
Яка відповідальність Ріела за затримку здачі?
За Голос...наш голос
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Акційні квартири БК "LAZUR GROUP" від 13 900 грн/м2 лише до 30.07.2019 Будинок розташований на вул. Зелена, 115Д

Не погане місце як на мене


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fis
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:35

fis

ще кілька років тому було непогане...

на даний момент там з усіх сторін нагаратали купу термітників і продовжують далі штампувати наступні черги!

нещодавно розвалили частково цехи Ектіавтопрому (це в"їзд на Жасминову - перед будинком, про який Ви пишете) і там прямо від дороги ставлять ще одного монстра :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:37

  fis написав:Акційні квартири БК "LAZUR GROUP" від 13 900 грн/м2 лише до 30.07.2019 Будинок розташований на вул. Зелена, 115Д

Не погане місце як на мене


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Такий цін немає,був на форумі. Від 16000гр.
Все що Ви бачите на табло,уточняйте.
Влізаю в бізнес житло особисто по 20К. Ціна зі скидкою. Не думаю що ризик великий.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:13

Львівську макаронну фабрику можуть продати із 99% знижкою

а торги виставлено приміщення Львівської макаронної фабрики.

Майновий комплекс ВАТ «Львівська макаронна фабрика» складається з нерухомого майна, а саме: адміністративний корпус, склад готової продукції, компресорна, виробничий корпус, млин, гараж і т.п., загальною площею 10 084,3 кв. м. Стан нерухомості - задовільний. Комунікації підведені.

Про це пишуть на ринку проблемних активів "Купизалог".

"Лот з можливістю зниження до 99%, зараз будуть перші торги на підвищення, на наступних торгах буде уцінка - 70%, на третіх торгах ціна може опуститися до 99%", - йдеться у повідомленні.
Будинки знаходяться на земельній ділянці площею 1,219 га (кадастровий номер: 4610136300: 03: 003: 0012), цільове призначення - «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», знаходиться в оренді.
Устаткування для виробництва в кількості 459 одиниць.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:49

Парк авалонського періоду

Один з найбільших забудовників Львова Григорій Козловський відомий тим, що не зважає на генплан міста та правила зонування. Але виявилось також, що фактичний контролер компанії «Авалон» та депутат міської ради Козловський будує новий житловий квартал на Липинського замість запланованого раніше парку «Індустріальний», на ділянці, яка в дивний спосіб вибула з власності громади міста.

***

Чотири роки тому, у квітні 2015 року, виконавчий комітет Львівської міськради погодив створення у Львові парку «Індустріальний». На промисловій території збанкрутілого «Львівського дослідного нафтомаслозаводу», в районі вулиць Липинського та Богдана Хмельницького, на майже 40 га повинна була постати буферна зона між житловими та промисловими районами. Оскільки ландшафт території заводу – це також певна кількість промислових труб, то проектувальники передбачали «збереження існуючих індустріальних об’єктів та їхнє гармонійне поєднання з відпочинковими зонами для максимального задоволення потреб мешканців міста».

http://lviv.nashigroshi.org/2019/07/03/ ... A070N1998A
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:15

Виконком Львівської міської ради скасував містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирного будинку з паркінгом та громадськими приміщеннями на Зеленій, 115в. РІшення ухвалили сьогодні, 5 липня.
Як пояснила під час засідання виконкому директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич, на приміщення накладений арешт у межах кримінального провадження, том місто має скасувати містобудівні умови та обмеження.

У 2015 році на місці наявного тоді пункту прийому склотари забудовник запропонував звести багатоповерхівку, проти чого виступили мешканці прилеглих будинків. На їхню думку, номера 115в – не існує, також не відомо, яким чином ділянка перейшла від територіальної громади у власність забудовника.

Торік 7 грудня, коли видали містобудівні умови, за словами Гелени Пайонкевич, земельні питання вирішили, а забудовник ТзОВ «Будівельно-інвестиційна група "Прайм"» мав віддати 200 кв. м першого поверху під громадські приміщення.
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