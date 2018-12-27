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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 391392393394
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:30

  Bolt написав:Якісь громадські слухання будуть , по цьому питанню?По Кульпі і так вже зранку і ввечері важко проїхати, що буде далі страшно подумати.За часів Садового не збудовано ні однієї хочаб дворівневої розвязки.


а що дадуть ті громадські слухання?
хоч колись когось послухали?

дрійцьо ся дуже стратив на вибори преза, а дістав дулю з маком :lol:

теперка сі пне до парляменту, вірніше намагається пропхати своїх вірних сраколизів із самонемочі - хоч і там жодних шансів :lol:

от і буде розпродувати до цурки той Львів...

У Львові біля парку «Погулянка» планують нове будівництво
На території двох дослідних заводів у районі вул. Зеленої та вул. Жасминової у Львові планують збудувати спортивно-відпочинковий комплекс, житло та офіси.

звісно, що зведуть ще кілька термітників 8)

Мерія погодила будівництво житла на окраїні Стрийського парку
ДПТ передбачає будівництво 3-поверхового житлового будинку з мансардою на вул. Уласа Самчука. Знаходитиметься він поруч зі спорткомплексом у Стрийському парку.

подейкують, що це Гереги хапнули собі таку ласу діляночку :wink:

У Шевченківському гаю збудують новий адмінкорпус
Корпус розташують на земельній ділянці площею 36,5 га, що належить до земель природно-заповідного значення. Висота будівель не перевищуватиме 5 м. :shock:

ось так хазяйнує сонцесяйний хрунь!
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:49

З хрунем пересікався ще до його теперішньої посади,рідкісне...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 06:59

Пишуть, що не будуть забудовувати, той сквер:
https://zaxid.net/lvivska_meriya_zapevn ... i_n1484926
Bolt
 
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  #<1 ... 391392393394
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