а що дадуть ті громадські слухання?
хоч колись когось послухали?
дрійцьо ся дуже стратив на вибори преза, а дістав дулю з маком
теперка сі пне до парляменту, вірніше намагається пропхати своїх вірних сраколизів із самонемочі - хоч і там жодних шансів
от і буде розпродувати до цурки той Львів...
У Львові біля парку «Погулянка» планують нове будівництво
На території двох дослідних заводів у районі вул. Зеленої та вул. Жасминової у Львові планують збудувати спортивно-відпочинковий комплекс, житло та офіси.
звісно, що зведуть ще кілька термітників
Мерія погодила будівництво житла на окраїні Стрийського парку
ДПТ передбачає будівництво 3-поверхового житлового будинку з мансардою на вул. Уласа Самчука. Знаходитиметься він поруч зі спорткомплексом у Стрийському парку.
подейкують, що це Гереги хапнули собі таку ласу діляночку
У Шевченківському гаю збудують новий адмінкорпус
Корпус розташують на земельній ділянці площею 36,5 га, що належить до земель природно-заповідного значення. Висота будівель не перевищуватиме 5 м.
ось так хазяйнує сонцесяйний хрунь!