Додано: Чет 11 лип, 2019 08:46

Боротьба за Кульпарків: мерія і психлікарня не можуть поділити землюУ Львівській міськраді заявляють, що майже 21 га землі на вул. Кульпарківській вилучають із користування обласної клінічної психіатричної лікарні через необхідність переоформити документацію. Натомість частину землі, ділянку площею понад 0,5 га, справді забирають у медзакладу, проте запевняють, що збережуть на ній сквер.Як розповіла в.о. начальника управління земельних ресурсів міськради Львова Ельвіра Колос, психіатрична лікарня користується ділянкою площею 20,8 га на вул. Кульпарківській, 95 ще з 1992 року. Право користування землею було оформлене на заклад, який називався Львівська обласна психіатрична лікарня ім. Акад. В. П. Протопопова. Через те, що зараз такої юридичної особи не існує, у мерії й вирішили забрати ці землі назад і закріпити їх як такі, що не відведені у користування.«Земельне законодавство говорить про те, що право постійного користування земельною ділянкою припиняється з моменту припинення існування юридичної чи фізичної особи. Якщо станом на 1992 рік користувачем була Львівська обласна психіатрична лікарня ім. Акад. В. П. Протопопова, то тепер цей заклад називається Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня. А це є головною підставою для припинення права на постійне користування землею», – пояснила Ельвіра Колос.Вона також зауважила, що психіатрична лікарня може отримати назад у користування землю на Кульпаркові, але для цього їй потрібно звернутися у міську раду та подати необхідні документи.Водночас у Ратуші планують від’єднати ділянку площею 0,5620 га на вул. Кульпарківській, 99 і облаштувати на ній сквер. Пояснення тут одне: психіатрична лікарня не користується нею, а створення скверу піде на користь місцевих мешканців.«Територія, яку закріплюють як сквер, є лицьовою до вул. Кульпарківської і знаходиться між самою психіатричною лікарнею та інститутом менеджменту… Цю землю ми обстежили і виявили, що її дійсно не використовує психлікарня, вона була захаращена і відгороджена», – підкреслила Ельвіра Колос.Своєю чергою колектив Львівської обласної психлікарні, яка є комунальним закладом облради, вже висловив своє обурення, адже вважає, що мерія безпідставно відбирає у них 0,5 га землі.«Від зміни назви нічого не змінилось. То ж чому під час передачі Львівська міська рада вирішила відрізати ласий шмат від територій лікарні, правонаступницею яких зараз є сучасний Кульпарків?… Вся територія і кожна будівля є ретельно продумані, сплановані та побудовані під потреби пацієнтів із психічними захворюваннями. Кожен клаптик землі має своє призначення, закладене архітектором, і використовується для покращення стану пацієнтів. Краса території, столітніх дерев, витончена архітектура, максимально можлива ізоляція від метушні міста – все це інструменти терапії та реабілітації», – йдеться в офіційній заяві Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні у Facebook.«Колектив лікарні висловлює глибоке занепокоєння ситуацією, що склалась, та сподівається на якнайшвидше усунення непорозумінь», – додали медики, заявивши, що чекають проведення громадських слухань щодо землі на Кульпаркові.Зазначимо, що на території психіатричної лікарні сьогодні знаходяться діючий та старі занедбані корпуси, господарські приміщення, водогінна вежа й сам парк. Але у межах цієї території є й ділянки, які відійшли у приватну власність.