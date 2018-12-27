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Bolt написав:Якісь громадські слухання будуть , по цьому питанню?По Кульпі і так вже зранку і ввечері важко проїхати, що буде далі страшно подумати.За часів Садового не збудовано ні однієї хочаб дворівневої розвязки.
а що дадуть ті громадські слухання? хоч колись когось послухали?
дрійцьо ся дуже стратив на вибори преза, а дістав дулю з маком
теперка сі пне до парляменту, вірніше намагається пропхати своїх вірних сраколизів із самонемочі - хоч і там жодних шансів
от і буде розпродувати до цурки той Львів...
У Львові біля парку «Погулянка» планують нове будівництво На території двох дослідних заводів у районі вул. Зеленої та вул. Жасминової у Львові планують збудувати спортивно-відпочинковий комплекс, житло та офіси.
звісно, що зведуть ще кілька термітників
Мерія погодила будівництво житла на окраїні Стрийського парку ДПТ передбачає будівництво 3-поверхового житлового будинку з мансардою на вул. Уласа Самчука. Знаходитиметься він поруч зі спорткомплексом у Стрийському парку.
подейкують, що це Гереги хапнули собі таку ласу діляночку
У Шевченківському гаю збудують новий адмінкорпус Корпус розташують на земельній ділянці площею 36,5 га, що належить до земель природно-заповідного значення. Висота будівель не перевищуватиме 5 м.
tsapmisha написав:Скажіть хто що думає про Лазур? Будь ласка
Погана локація. Поблизу величезна ЖД розвязка, рух потягів 24/7 зі всіма супутніми звуками стиковки вагонів розмовами диспечерів ітд. Плюс поруч 5й парк. Не пригадую жодної зеленої зони (парк чи сквер) навкруги в межах 10хв пішки.
Боротьба за Кульпарків: мерія і психлікарня не можуть поділити землю
У Львівській міськраді заявляють, що майже 21 га землі на вул. Кульпарківській вилучають із користування обласної клінічної психіатричної лікарні через необхідність переоформити документацію. Натомість частину землі, ділянку площею понад 0,5 га, справді забирають у медзакладу, проте запевняють, що збережуть на ній сквер.
Як розповіла в.о. начальника управління земельних ресурсів міськради Львова Ельвіра Колос, психіатрична лікарня користується ділянкою площею 20,8 га на вул. Кульпарківській, 95 ще з 1992 року. Право користування землею було оформлене на заклад, який називався Львівська обласна психіатрична лікарня ім. Акад. В. П. Протопопова. Через те, що зараз такої юридичної особи не існує, у мерії й вирішили забрати ці землі назад і закріпити їх як такі, що не відведені у користування.
«Земельне законодавство говорить про те, що право постійного користування земельною ділянкою припиняється з моменту припинення існування юридичної чи фізичної особи. Якщо станом на 1992 рік користувачем була Львівська обласна психіатрична лікарня ім. Акад. В. П. Протопопова, то тепер цей заклад називається Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня. А це є головною підставою для припинення права на постійне користування землею», – пояснила Ельвіра Колос.
Вона також зауважила, що психіатрична лікарня може отримати назад у користування землю на Кульпаркові, але для цього їй потрібно звернутися у міську раду та подати необхідні документи.
Водночас у Ратуші планують від’єднати ділянку площею 0,5620 га на вул. Кульпарківській, 99 і облаштувати на ній сквер. Пояснення тут одне: психіатрична лікарня не користується нею, а створення скверу піде на користь місцевих мешканців.
«Територія, яку закріплюють як сквер, є лицьовою до вул. Кульпарківської і знаходиться між самою психіатричною лікарнею та інститутом менеджменту… Цю землю ми обстежили і виявили, що її дійсно не використовує психлікарня, вона була захаращена і відгороджена», – підкреслила Ельвіра Колос.
Своєю чергою колектив Львівської обласної психлікарні, яка є комунальним закладом облради, вже висловив своє обурення, адже вважає, що мерія безпідставно відбирає у них 0,5 га землі.
«Від зміни назви нічого не змінилось. То ж чому під час передачі Львівська міська рада вирішила відрізати ласий шмат від територій лікарні, правонаступницею яких зараз є сучасний Кульпарків?… Вся територія і кожна будівля є ретельно продумані, сплановані та побудовані під потреби пацієнтів із психічними захворюваннями. Кожен клаптик землі має своє призначення, закладене архітектором, і використовується для покращення стану пацієнтів. Краса території, столітніх дерев, витончена архітектура, максимально можлива ізоляція від метушні міста – все це інструменти терапії та реабілітації», – йдеться в офіційній заяві Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні у Facebook.
«Колектив лікарні висловлює глибоке занепокоєння ситуацією, що склалась, та сподівається на якнайшвидше усунення непорозумінь», – додали медики, заявивши, що чекають проведення громадських слухань щодо землі на Кульпаркові.
Зазначимо, що на території психіатричної лікарні сьогодні знаходяться діючий та старі занедбані корпуси, господарські приміщення, водогінна вежа й сам парк. Але у межах цієї території є й ділянки, які відійшли у приватну власність. https://portal.lviv.ua/news/2019/07/10/ ... yty-zemlyu
5396669 Я брав там квартиру у 2007р. (а потім ще паркінг) і зараз роблю ремонт. 1-3,9 секції можуть оформляти право власності, іншим обіцяють через 1-3місяці. З комунікацій: електроенергія з будмайданчика; проведена, але відключена каналізація; води немає - всі носять з майданчика (обіцяють от-от, але вже так 2й місяць); газ обіцяють на осінь.
Локація має плюси і мінуси: хороша транспортна розвязка: 2 тролейбуси, трамвай, велика кількість малих і великих автобусів; є 2 сквери поруч і парк Піскові озера 5хв пішки; велика кількість бізнес центрів, офісів, є кафе і магазини, а ще планують ТЦ; велика кількість шкіл, садочків; Спортлайф; при тому, близько до будинку знаходяться будівлі і з нижніх поверхів виду з вікон немає; дуже багато авто офісників припарковані абияк; будинок знаходиться поміж досить завантажених доріг Кульпарківська-Героїв УПА-Антоновича.
Сам район досить люблять ІТшники і він зараз активно забудовується.
Я шукав житло в цьому районі і він мені подобається. Будуть питання - пишіть)
Востаннє редагувалось s_sagajdak в П'ят 12 лип, 2019 06:08, всього редагувалось 1 раз.
Для своєї квартири (70 кв.м.) розробляли дизайн-проект і після того давали цей проект різним бригадам на прорахунок. В результаті: 1400$ дизайн проект + 7000$ робота майстрів, матеріали - як получиться. Ще веду базу, де обчислюю всі витрати, щоб звірити з плановими витратами. Квартира для себе, тому питання економії не було першочерговим.