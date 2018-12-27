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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 392393394395
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 06:40

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

s_sagajdak написав:5396669
Я брав там квартиру у 2007р. (а потім ще паркінг) і зараз роблю ремонт. 1-3,9 секції можуть оформляти право власності, іншим обіцяють через 1-3місяці. З комунікацій: електроенергія з будмайданчика; проведена, але відключена каналізація; води немає - всі носять з майданчика (обіцяють от-от, але вже так 2й місяць); газ обіцяють на осінь.

Локація має плюси і мінуси: хороша транспортна розвязка: 2 тролейбуси, трамвай, велика кількість малих і великих автобусів; є 2 сквери поруч і парк Піскові озера 5хв пішки; велика кількість бізнес центрів, офісів, є кафе і магазини, а ще планують ТЦ; велика кількість шкіл, садочків; Спортлайф; при тому, близько до будинку знаходяться будівлі і з нижніх поверхів виду з вікон немає; дуже багато авто офісників припарковані абияк; будинок знаходиться поміж досить завантажених доріг Кульпарківська-Героїв УПА-Антоновича.

Сам район досить люблять ІТшники і він зараз активно забудовується.

Я шукав житло в цьому районі і він мені подобається. Будуть питання - пишіть)
Спасибо за Ваш ответ. Думал еще больше года назад там прикупить, но как-то не срослось. Вот сейчас еще вариант появился не плохой в секции 9 и окнами не во двор и опять задумался :)

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5396669
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:16

... ремонт можна лише розпочати)))

  s_sagajdak написав:Для своєї квартири (70 кв.м.) розробляли дизайн-проект і після того давали цей проект різним бригадам на прорахунок. В результаті: 1400$ дизайн проект + 7000$ робота майстрів, матеріали - як получиться. Ще веду базу, де обчислюю всі витрати, щоб звірити з плановими витратами. Квартира для себе, тому питання економії не було першочерговим.

Результат попередньої оцінки бригадами помістив у файл, думаю вам буде цікаво: https://docs.google.com/document/d/1JEhM8jLHEppiBQZyNPyf-ipij1yAlxwGj5xfZnw75YY/edit?usp=sharing

Молодці! - так тримати!

....а я роблю все своїми силами(я і тато)
...наступнтй об'єкт/квартиру, якщо буду колись мати/робити, то точно буду брати майстрів на половину робіт, або й більшу половину... :P

...то ж, ще раз нагадаю, що "екватор" ремонту - перетнув!
- записую всі витрати у зошит і тільки після закінчення ремонту - буду все рахувати до купи...
... закуплено вже:
- вся плитка і клей/фуга до неї(і вже підлога у ванні/туалеті покладена)
- ламінат і все, що під нього потрібно...
- двері(5шт)
- душовий піддон(глибокий)
- структурну фарбу і грунт до неї для всіх стель(буду експерементувати - ще нею не робив) :D

.... залишилось ще купити:
- шпалери(якісь вони дорогі :shock: :evil: а дешевих в Епіку - вибір не великий.... - "дешеві" - маю на увазі +/- 200грн за рулон, шириною 1м, вінілові)
- пінопластові карнизи(чи як вони називаються, що клеють по стиках стін зі стелею? )
- лампи(світодіодні)
- мебель
- техніку
...решта, ніби, все вже є(або й встановлено/зроблено, так як от електрика/сантехніка/опалення).... хіба б щось ще забув :)

... ну і пару фоток.... мого гніздечка...


ЗображенняЗображення
... нижнє фото ще десь в квітні зроблено...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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