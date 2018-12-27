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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 392393394395
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 06:40

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

s_sagajdak написав:5396669
Я брав там квартиру у 2007р. (а потім ще паркінг) і зараз роблю ремонт. 1-3,9 секції можуть оформляти право власності, іншим обіцяють через 1-3місяці. З комунікацій: електроенергія з будмайданчика; проведена, але відключена каналізація; води немає - всі носять з майданчика (обіцяють от-от, але вже так 2й місяць); газ обіцяють на осінь.

Локація має плюси і мінуси: хороша транспортна розвязка: 2 тролейбуси, трамвай, велика кількість малих і великих автобусів; є 2 сквери поруч і парк Піскові озера 5хв пішки; велика кількість бізнес центрів, офісів, є кафе і магазини, а ще планують ТЦ; велика кількість шкіл, садочків; Спортлайф; при тому, близько до будинку знаходяться будівлі і з нижніх поверхів виду з вікон немає; дуже багато авто офісників припарковані абияк; будинок знаходиться поміж досить завантажених доріг Кульпарківська-Героїв УПА-Антоновича.

Сам район досить люблять ІТшники і він зараз активно забудовується.

Я шукав житло в цьому районі і він мені подобається. Будуть питання - пишіть)
Спасибо за Ваш ответ. Думал еще больше года назад там прикупить, но как-то не срослось. Вот сейчас еще вариант появился не плохой в секции 9 и окнами не во двор и опять задумался :)

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5396669
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:16

... ремонт можна лише розпочати)))

  s_sagajdak написав:Для своєї квартири (70 кв.м.) розробляли дизайн-проект і після того давали цей проект різним бригадам на прорахунок. В результаті: 1400$ дизайн проект + 7000$ робота майстрів, матеріали - як получиться. Ще веду базу, де обчислюю всі витрати, щоб звірити з плановими витратами. Квартира для себе, тому питання економії не було першочерговим.

Результат попередньої оцінки бригадами помістив у файл, думаю вам буде цікаво: https://docs.google.com/document/d/1JEhM8jLHEppiBQZyNPyf-ipij1yAlxwGj5xfZnw75YY/edit?usp=sharing

Молодці! - так тримати!

....а я роблю все своїми силами(я і тато)
...наступнтй об'єкт/квартиру, якщо буду колись мати/робити, то точно буду брати майстрів на половину робіт, або й більшу половину... :P

...то ж, ще раз нагадаю, що "екватор" ремонту - перетнув!
- записую всі витрати у зошит і тільки після закінчення ремонту - буду все рахувати до купи...
... закуплено вже:
- вся плитка і клей/фуга до неї(і вже підлога у ванні/туалеті покладена)
- ламінат і все, що під нього потрібно...
- двері(5шт)
- душовий піддон(глибокий)
- структурну фарбу і грунт до неї для всіх стель(буду експерементувати - ще нею не робив) :D

.... залишилось ще купити:
- шпалери(якісь вони дорогі :shock: :evil: а дешевих в Епіку - вибір не великий.... - "дешеві" - маю на увазі +/- 200грн за рулон, шириною 1м, вінілові)
- пінопластові карнизи(чи як вони називаються, що клеють по стиках стін зі стелею? )
- лампи(світодіодні)
- мебель
- техніку
...решта, ніби, все вже є(або й встановлено/зроблено, так як от електрика/сантехніка/опалення).... хіба б щось ще забув :)

... ну і пару фоток.... мого гніздечка...


ЗображенняЗображення
... нижнє фото ще десь в квітні зроблено...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:47

  5396669 написав:Друзья, а как вам комплекс почти сданный на Героев Упа, 73?
Дом вот вот сдается.
Как район для жизни, для аренды?


Було би добре, якщо би пані Ламбада пару слів написала.
Просимо.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 16:22

akurt
... панянка Ламбада, напевно, зараз десь за кордоном ніжиться на сонечку....... прикривши мушлями свої диньки ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 08:17

Афера століття

https://zaxid.net/tse_bude_misto_v_misti_n1485236

операція "Брюховичі"
Кабмін віддасть 125 гектарів землі у лісі біля Львова під забудову
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 08:26

Брюховичі - Брюховичами, а Іпподрому Львова вже гаплик.
Кран вже стоїть... Працює... Конячкам боки ще миють...
Казав же людЯм ще пару років тому, що центр Львова переміщується на південь - сміялися... Ну-ну...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 08:39

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:пінопластові карнизи(чи як вони називаються, що клеють по стиках стін зі стелею? )
багеты
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