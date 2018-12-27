Спасибо за Ваш ответ. Думал еще больше года назад там прикупить, но как-то не срослось. Вот сейчас еще вариант появился не плохой в секции 9 и окнами не во двор и опять задумалсяs_sagajdak написав:5396669
Я брав там квартиру у 2007р. (а потім ще паркінг) і зараз роблю ремонт. 1-3,9 секції можуть оформляти право власності, іншим обіцяють через 1-3місяці. З комунікацій: електроенергія з будмайданчика; проведена, але відключена каналізація; води немає - всі носять з майданчика (обіцяють от-от, але вже так 2й місяць); газ обіцяють на осінь.
Локація має плюси і мінуси: хороша транспортна розвязка: 2 тролейбуси, трамвай, велика кількість малих і великих автобусів; є 2 сквери поруч і парк Піскові озера 5хв пішки; велика кількість бізнес центрів, офісів, є кафе і магазини, а ще планують ТЦ; велика кількість шкіл, садочків; Спортлайф; при тому, близько до будинку знаходяться будівлі і з нижніх поверхів виду з вікон немає; дуже багато авто офісників припарковані абияк; будинок знаходиться поміж досить завантажених доріг Кульпарківська-Героїв УПА-Антоновича.
Сам район досить люблять ІТшники і він зараз активно забудовується.
Я шукав житло в цьому районі і він мені подобається. Будуть питання - пишіть)
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