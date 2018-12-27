Додано: Суб 13 лип, 2019 15:24

А ось ви і не праві - через дорогу від Іпподрому Львова - то не Львів, то село Сокільники, там сільська рада така, що пальця в рот не давай - відкусять відразу і чужому не віддадуть.

Через дорогу від Іпподорому - пан Долярчик - там так цікаво - Іпподром - то Львів - а через дорогу - то не Львів - будують церкву - навмисно, щоби жадібні бізнесмени через дорогу хрестилися, знали, що їх очікує та Божі заповіді перечитували...



А ось масив від Іпподрому до Автовокзалу в сторону ВІД Стрийської вглиб - там вже ціле сучасне нове місто із такими велетенськими комплексами, що "мама не горюй!"

Там - супер:

- паркова зона - три озера.

- широкі вулиці...

- прямий виїзд на Карпати та за кордон...

От скажіть, ну що ще треба в наші турбулентні часи?

Вчора - ти начальник над начальниками митниці, хитриш, тасуєш колоду та гроші, а сьогодні тобі сказали: "Я ідіот?"

І звільнили... Зараз із лопатою бігає по під грушею в Малечковичах, викопує...Буде тікати.

Кажуть, на прикордонному переході в Ягодину зараз черги на виїзд по 8-9 годин...

"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)