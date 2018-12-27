Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
s_sagajdak написав:5396669 Я брав там квартиру у 2007р. (а потім ще паркінг) і зараз роблю ремонт. 1-3,9 секції можуть оформляти право власності, іншим обіцяють через 1-3місяці. З комунікацій: електроенергія з будмайданчика; проведена, але відключена каналізація; води немає - всі носять з майданчика (обіцяють от-от, але вже так 2й місяць); газ обіцяють на осінь.
Локація має плюси і мінуси: хороша транспортна розвязка: 2 тролейбуси, трамвай, велика кількість малих і великих автобусів; є 2 сквери поруч і парк Піскові озера 5хв пішки; велика кількість бізнес центрів, офісів, є кафе і магазини, а ще планують ТЦ; велика кількість шкіл, садочків; Спортлайф; при тому, близько до будинку знаходяться будівлі і з нижніх поверхів виду з вікон немає; дуже багато авто офісників припарковані абияк; будинок знаходиться поміж досить завантажених доріг Кульпарківська-Героїв УПА-Антоновича.
Сам район досить люблять ІТшники і він зараз активно забудовується.
Я шукав житло в цьому районі і він мені подобається. Будуть питання - пишіть)
Спасибо за Ваш ответ. Думал еще больше года назад там прикупить, но как-то не срослось. Вот сейчас еще вариант появился не плохой в секции 9 и окнами не во двор и опять задумался
s_sagajdak написав:Для своєї квартири (70 кв.м.) розробляли дизайн-проект і після того давали цей проект різним бригадам на прорахунок. В результаті: 1400$ дизайн проект + 7000$ робота майстрів, матеріали - як получиться. Ще веду базу, де обчислюю всі витрати, щоб звірити з плановими витратами. Квартира для себе, тому питання економії не було першочерговим.
....а я роблю все своїми силами(я і тато) ...наступнтй об'єкт/квартиру, якщо буду колись мати/робити, то точно буду брати майстрів на половину робіт, або й більшу половину...
...то ж, ще раз нагадаю, що "екватор" ремонту - перетнув! - записую всі витрати у зошит і тільки після закінчення ремонту - буду все рахувати до купи... ... закуплено вже: - вся плитка і клей/фуга до неї(і вже підлога у ванні/туалеті покладена) - ламінат і все, що під нього потрібно... - двері(5шт) - душовий піддон(глибокий) - структурну фарбу і грунт до неї для всіх стель(буду експерементувати - ще нею не робив)
.... залишилось ще купити: - шпалери(якісь вони дорогі а дешевих в Епіку - вибір не великий.... - "дешеві" - маю на увазі +/- 200грн за рулон, шириною 1м, вінілові) - пінопластові карнизи(чи як вони називаються, що клеють по стиках стін зі стелею? ) - лампи(світодіодні) - мебель - техніку ...решта, ніби, все вже є(або й встановлено/зроблено, так як от електрика/сантехніка/опалення).... хіба б щось ще забув
... ну і пару фоток.... мого гніздечка...
... нижнє фото ще десь в квітні зроблено...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Брюховичі - Брюховичами, а Іпподрому Львова вже гаплик. Кран вже стоїть... Працює... Конячкам боки ще миють... Казав же людЯм ще пару років тому, що центр Львова переміщується на південь - сміялися... Ну-ну...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt написав:Брюховичі - Брюховичами, а Іпподрому Львова вже гаплик. Кран вже стоїть... Працює... Конячкам боки ще миють... Казав же людЯм ще пару років тому, що центр Львова переміщується на південь - сміялися... Ну-ну...
... та тепер, наче, всюди, де тільки є вільне місце - заливають бетоном... - а там, де Ви пишете, то там ще огогоооооо, скільки можна "бур'янів" заливати бетоном! - і по другу сторону(там, де Гололний Микола) там ще "бур'янів, а бур'янів......
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
А ось ви і не праві - через дорогу від Іпподрому Львова - то не Львів, то село Сокільники, там сільська рада така, що пальця в рот не давай - відкусять відразу і чужому не віддадуть. Через дорогу від Іпподорому - пан Долярчик - там так цікаво - Іпподром - то Львів - а через дорогу - то не Львів - будують церкву - навмисно, щоби жадібні бізнесмени через дорогу хрестилися, знали, що їх очікує та Божі заповіді перечитували...
А ось масив від Іпподрому до Автовокзалу в сторону ВІД Стрийської вглиб - там вже ціле сучасне нове місто із такими велетенськими комплексами, що "мама не горюй!" Там - супер: - паркова зона - три озера. - широкі вулиці... - прямий виїзд на Карпати та за кордон... От скажіть, ну що ще треба в наші турбулентні часи? Вчора - ти начальник над начальниками митниці, хитриш, тасуєш колоду та гроші, а сьогодні тобі сказали: "Я ідіот?" І звільнили... Зараз із лопатою бігає по під грушею в Малечковичах, викопує...Буде тікати. Кажуть, на прикордонному переході в Ягодину зараз черги на виїзд по 8-9 годин...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
До кінця 2021 року у Львові відкриють чотири нові торгові центри, загальною площею 34,6 тисячі метрів квадратних.
Зокрема, вже 25 липня нинішнього року планується відкриття ТЦ Vernissage (вулиця Шевська, 12). Окрім того у найближчі два роки у Львові відкриють ТРЦ “Арсен” (проспект Червоної Калини, 60), ТРЦ “Кінескоп” (вулиця Героїв УПА), а також новий торгово-офісний центр на вулиці Шпитальна, 11, назва якого поки що не відома.
Долярчику, Ви там вже майже мешкаєте, то правда що кажуть: "Спартак практично порожній"