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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 393394395396
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 18:55

  akurt написав:А ось ви і не праві - через дорогу від Іпподрому Львова - то не Львів, то село Сокільники, там сільська рада така, що пальця в рот не давай - відкусять відразу і чужому не віддадуть.

Кажуть, на прикордонному переході в Ягодину зараз черги на виїзд по 8-9 годин...


http://fortpost.lviv.ua/novyny/21570-12 ... PRi1fv20P0
Схема, за якою 125,2 гектари елітної землі у зеленій зоні біля Львова обмінюють на квартири для військових, повторює ту, за якою сьогодні судять екс-командувача Нацгвардії генерала Юрія Аллерова. Брюховицька оборудка обіцяє стати в рази масштабнішою.

Якщо інвестор погодиться безкоштовно віддати 300 квартир за такою вартістю квадратного метра, то витратить на це 165 млн грн або 6,3 млн доларів. При цьому вартість 0,01 га землі на вул. Незалежності (неподалік військового містечка) у Брюховичах коштує приблизно 119 тис. грн, звідси орієнтовна вартість земельної ділянки площею 125,2 га – 1 млрд 489 млн 880 тис. грн або 60 млн доларів. Тобто фактично величезну територію у лісі біля Львова обмінюють на 300 квартир у невідомих населених пунктах по всій Україні. Вигідність такої схеми очевидна, адже витративши не таку вже й велику суму, потенційний забудовник зможе отримати величезний шматок землі в елітному районі біля Львова.


ось такі схемки шурують наші спритні дупутати і чинуші :shock: А Ви кажете - тікають :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 18:56

  akurt написав:А ось ви і не праві - через дорогу від Іпподрому Львова - то не Львів, то село Сокільники, там сільська рада така, що пальця в рот не давай - відкусять відразу і чужому не віддадуть.
Через дорогу від Іпподорому - пан Долярчик - там так цікаво - Іпподром - то Львів - а через дорогу - то не Львів - будують церкву - навмисно, щоби жадібні бізнесмени через дорогу хрестилися, знали, що їх очікує та Божі заповіді перечитували...

А ось масив від Іпподрому до Автовокзалу в сторону ВІД Стрийської вглиб - там вже ціле сучасне нове місто із такими велетенськими комплексами, що "мама не горюй!"
Там - супер:
- паркова зона - три озера.
- широкі вулиці...
- прямий виїзд на Карпати та за кордон...
От скажіть, ну що ще треба в наші турбулентні часи?
Вчора - ти начальник над начальниками митниці, хитриш, тасуєш колоду та гроші, а сьогодні тобі сказали: "Я ідіот?"
І звільнили... Зараз із лопатою бігає по під грушею в Малечковичах, викопує...Буде тікати.
Кажуть, на прикордонному переході в Ягодину зараз черги на виїзд по 8-9 годин...


Дурило акурт всюди брехню пише. Як і на форумі свому так і тут. Сере на свою землю,яка такого хапугу народила. А сам сидить в Бусурманії. Їздить на дешевій машині і п'є дешеве вино.
Чи може в тебе машина краща дурило? Ну покажись....
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Повідомлень: 633
З нами з: 11.02.18
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Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 18:57

  akurt написав:А ось ви і не праві - через дорогу від Іпподрому Львова - то не Львів, то село Сокільники, там сільська рада така, що пальця в рот не давай - відкусять відразу і чужому не віддадуть.
Через дорогу від Іпподорому - пан Долярчик - там так цікаво - Іпподром - то Львів - а через дорогу - то не Львів - будують церкву - навмисно, щоби жадібні бізнесмени через дорогу хрестилися, знали, що їх очікує та Божі заповіді перечитували...

А ось масив від Іпподрому до Автовокзалу в сторону ВІД Стрийської вглиб - там вже ціле сучасне нове місто із такими велетенськими комплексами, що "мама не горюй!"
Там - супер:
- паркова зона - три озера.
- широкі вулиці...
- прямий виїзд на Карпати та за кордон...
От скажіть, ну що ще треба в наші турбулентні часи?
Вчора - ти начальник над начальниками митниці, хитриш, тасуєш колоду та гроші, а сьогодні тобі сказали: "Я ідіот?"
І звільнили... Зараз із лопатою бігає по під грушею в Малечковичах, викопує...Буде тікати.
Кажуть, на прикордонному переході в Ягодину зараз черги на виїзд по 8-9 годин...



Дурило акурт всюди брехню пише. Як і на форумі свому так і тут. Сере на свою землю,яка такого хапугу народила. А сам сидить в Бусурманії. Їздить на дешевій машині і п'є дешеве вино.
Чи може в тебе машина краща дурило? Ну покажись....
Ethereum
 
Повідомлень: 633
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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  #<1 ... 393394395396
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