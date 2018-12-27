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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 393394395396
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 18:55

  akurt написав:А ось ви і не праві - через дорогу від Іпподрому Львова - то не Львів, то село Сокільники, там сільська рада така, що пальця в рот не давай - відкусять відразу і чужому не віддадуть.

Кажуть, на прикордонному переході в Ягодину зараз черги на виїзд по 8-9 годин...


http://fortpost.lviv.ua/novyny/21570-12 ... PRi1fv20P0
Схема, за якою 125,2 гектари елітної землі у зеленій зоні біля Львова обмінюють на квартири для військових, повторює ту, за якою сьогодні судять екс-командувача Нацгвардії генерала Юрія Аллерова. Брюховицька оборудка обіцяє стати в рази масштабнішою.

Якщо інвестор погодиться безкоштовно віддати 300 квартир за такою вартістю квадратного метра, то витратить на це 165 млн грн або 6,3 млн доларів. При цьому вартість 0,01 га землі на вул. Незалежності (неподалік військового містечка) у Брюховичах коштує приблизно 119 тис. грн, звідси орієнтовна вартість земельної ділянки площею 125,2 га – 1 млрд 489 млн 880 тис. грн або 60 млн доларів. Тобто фактично величезну територію у лісі біля Львова обмінюють на 300 квартир у невідомих населених пунктах по всій Україні. Вигідність такої схеми очевидна, адже витративши не таку вже й велику суму, потенційний забудовник зможе отримати величезний шматок землі в елітному районі біля Львова.


ось такі схемки шурують наші спритні дупутати і чинуші :shock: А Ви кажете - тікають :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:55

Закопаємо ще ярди людських грошей:-)

https://zaxid.net/deputati_lvivskoyi_mi ... RqBTEzGFoE
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:39

Термітники завойовуть Львів...

Території двох львівських заводів на вулиці Зеленій планують повністю забудувати
На проектованій території розсташований колишній завод "ЕКТІавтопром" та приміщення ВАТ "Львівського експериментального заводу", які планують реконструювати та переоблаштувати під житлову забудову. Зокрема у детальному плані зазначено, що споруди колишнього "ЕКТІавтопром" знаходяться в аварійному стані і підлягають знесенню, а на їхньому місці збудують 12-поверховий житловий комплекс з дитячим садочком на 100 місць, офісами та підземним паркінгом.

Також виробничий цех "Львівського експериментального заводу", який виготовляє технічне обладнання, планують реконструювати під спортивно-відпочинковий комплекс із спортивними залами, басейнами, кінотеатром, ресторанами та магазинами.

Зазначено, що на території детального плану уже ведеться будівницвто житлових комплексів "Z-119", "Погулянка", ТзОВ "Аркада". На даний час ЖК "Z119" вже збудовано, а із ЖК "Погулянка" збудовано чотири 10-поверхових секції і ведеться будівництво ще трьох 10-поверхових секцій та трьох 12-поверхових. Крім цього, у ЖК ТзОВ "Аркада" збудували сім 9-поверхових секцій та будують ще чотири 9-поверхових будинків.
https://varianty.lviv.ua/64449-terytori ... eLugROQKtk

садочки і спортзали - як зазвичай байки для майбутніх інвесторів :wink:
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