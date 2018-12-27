Схема, за якою 125,2 гектари елітної землі у зеленій зоні біля Львова обмінюють на квартири для військових, повторює ту, за якою сьогодні судять екс-командувача Нацгвардії генерала Юрія Аллерова. Брюховицька оборудка обіцяє стати в рази масштабнішою.
Якщо інвестор погодиться безкоштовно віддати 300 квартир за такою вартістю квадратного метра, то витратить на це 165 млн грн або 6,3 млн доларів. При цьому вартість 0,01 га землі на вул. Незалежності (неподалік військового містечка) у Брюховичах коштує приблизно 119 тис. грн, звідси орієнтовна вартість земельної ділянки площею 125,2 га – 1 млрд 489 млн 880 тис. грн або 60 млн доларів. Тобто фактично величезну територію у лісі біля Львова обмінюють на 300 квартир у невідомих населених пунктах по всій Україні. Вигідність такої схеми очевидна, адже витративши не таку вже й велику суму, потенційний забудовник зможе отримати величезний шматок землі в елітному районі біля Львова.
ось такі схемки шурують наші спритні дупутати і чинуші А Ви кажете - тікають